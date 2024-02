Piden morenistas estudiar propuestas antes de criticar

Luego de las intensas críticas a las 20 iniciativas de reforma constitucional que presentó el pasado lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pidió a los diputados de las diferentes bancadas estudiar las propuestas del Ejecutivo Federal antes de emitir críticas.

“Primero un previo necesario; ¿preguntar si ya las leyeron? hay que leerlas y aunque no seamos nosotros diputados federales, nos corresponde en primera porque va a ser un tema nacional, en segunda porque formamos parte del constituyente permanente y aun que no las aprobamos de manera directa al tratase de una reforma constitucional pasa, a la legislatura de los estados porque requiere una mayoría”, respondió el legislador morenista.

Asimismo, ante los comentarios en contra de las reformas por parte del coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, el diputado lo cuestionó sobre si en verdad las había leído todas.

“Yo le preguntaría a los diputados del PAN ¿sí ya las leyeron?, porque yo empecé ayer y aún no he terminado, pero a lo mejor yo leo lento y ellos muy rápido”, fueron las palabras de Cuauhtémoc Estrada quien sugirió que no se debe de tomar sólo una narrativa de dicha situación.

Ante esto invitó a las demás bancadas del Congreso del Estado a elevar el debate, con lo cual se podría tener un análisis previo de cada iniciativa; sin embargo, será el pueblo, por medio de sus representantes quien definirá las reformas.