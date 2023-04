Piden músicos espacios en Feria de Santa Rita

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- De manera vertiginosa, el gremio de los músicos locales ha ido hacia abajo y por ello se deben de recuperar espacios, pues de esta actividad viven miles de familias tan sólo en el municipio de Chihuahua, comentó Joel Martínez, secretario general de la Sección 430 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Música.

Junto con una comitiva de agrupaciones acudieron al Congreso del Estado para solicitar a los diputados, realicen gestiones para que aumente el presupuesto para grupos locales en la Feria de Santa Rita 2023, pues el año pasado sólo se destinaron 100 mil pesos para 20 agrupaciones.

Comentó que con dicho presupuesto se animaron el Teatro del Pueblo y las zonas de comedores durante 16 días y que las condiciones son injustas, pues hace años recibían por lo menos el doble de presupuesto.

“Un artista nacional viene por varios millones de pesos y se los lleva en dos horas, y nosotros en los 15 y 16 días que dure la feria tenemos 100 mil pesos para todos, y ya no podemos estar así, el Palenque no mete a ninguna agrupación local, sino que deben de ser dos agrupaciones para que un grupo estelar no pague cuota de desplazamiento o de paso”, señaló Martínez Márquez.

Explicó que la cuota de paso o desplazamiento se paga un 6 por ciento por el monto completo del contrato, lo cual supera por mucho, tan sólo en el pago de cuota de un artista, lo que se destina en toda la feria a las agrupaciones locales.

Dijo que por lo menos en su agrupación gremial se representa a más de 600 familias que viven de la música. El diputado panista Carlos Olson, presentó una iniciativa para implementar un programa permanente de "Promoción Musical Chihuahuense", con el objetivo de apoyar a intérpretes y compositores chihuahuenses, y crear una comunidad musical para fortalecer la marca de la ciudad.