Piden no estigmatizar el uso médico del fentanilo

Chihuahua, Chih.- El Colegio de Médicos de Chihuahua a través de su vicepresidente Jesús Lozano pidió no estigmatizar el uso médico del fentanilo, esencial en diversos procedimientos sobre todo como anestésico y analgésico. Actualmente se ha presentado escasez a nivel nacional, por lo que también se hace un llamado a las autoridades a enfrentar esta problemática en pro de los pacientes.

El profesional de la salud señaló que actualmente sí existe un desabasto de este medicamento, mismo que es esencial en los hospitales para distintos procedimientos. “Ha faltado un poco la cantidad de fentanilo que antes se surtía. El fentanilo no se puede eliminar ni aunque lo quieran hacer, es un medicamento de uso médico de alto linaje, porque tiene la capacidad de ser analgésico y al mismo tiempo lo usamos en los procedimientos quirúrgicos importantes, entonces no se puede intercambiar por otro, esa es la realidad”, enfatizó.

Señaló que si bien existen algunos otros derivados del opio, conocidos como opiáceos, entre los que se encuentra la morfina, detalló que tienen menor capacidad a la del fentanilo, por lo que fue tajante al señalar que este no puede ser sustituido.

“A nivel de grado médico el fentanilo se tiene que seguir usando. Este se usa en terapia intensiva, en la zonas de choque cuando los pacientes llegan muy graves, los entubamos, les ponemos sedaciones, analgesias, en pacientes quirúrgicos, pacientes con procedimientos programados con cirugía máxima de gran apertura, una paciente con cesárea, todos usan fentanilo, por eso no puede haber una prohibición”, dijo.

Esto ya que desde nivel federal el presidente López Obrador ha propuesto la prohibición del fentanilo en su uso médico, que señaló se estaría analizando, lo que también, preocupa, estaría afectando el abasto de este medicamento en los hospitales.

El vicepresidente destacó que incluso se ha mitificado el uso del fentanilo al destacar que existe la creencia de que sí se usa en un paciente este podría volverse adicto a la sustancia. “El uso médico no tiene porque causar adicciones que es otra de las fantasías que se han creado, que sí le da uno fentanilo a los pacientes en un procedimiento ya no lo dejan y eso no es cierto. El uso crónico de medicamentos opiáceos sí puede producir una dependencia, pero es una situación muy distinta a un procedimiento o un tratamiento”, explicó.

Por lo anterior se hizo un llamado a las autoridades a no promover este tipo de prohibiciones, y enfrentar la escasez para que esta no se agrave y se cuente con el medicamento necesario para la atención de los pacientes.