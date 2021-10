Piden no vacunarse doble a quienes recibieron la CanSino

El director de Promoción de la Salud Nacional, Ricardo Cortez, comentó que la aceptación de la vacuna CanSino por las autoridades de los Estados Unidos es un proceso que lleva la misma empresa, la cual busca ser incluida en la lista internacional para este objetivo. Comentó que la empresa está en trámites para que la OMS la considere dentro de una lista de vacunas preclasificadas, pero esto es un asunto que se está atendiendo. Esta vacuna fue utilizada para los trabajadores de la Educación. Sobre la intención de personal que ya fue vacunado con CanSino y que ahora busca una vacuna alterna para poder cruzar la frontera, indicó que esto no es recomendable, debido a que los esquemas están planeados con una cierta cantidad para una persona. Luego de que se ha indicado que los maestros vacunados con CanSino por el Gobierno Federal podrían no poder cruzar a pesar de la apertura de la frontera con los Estados Unidos, ya que hasta ahora no se ha determinado si esta vacuna contra el Covid será aceptada por las autoridades norteamericanas, la subsecretaría de Salud del estado, Mirna Beltrán, explicó que las autoridades de México están buscando que las vacunas que sean aceptadas por los países para el ingreso de visitantes sean las aprobadas por la OMS. Expuso que la vacuna CanS ino, ha generado polémica, pero su aceptación es un tema que se maneja a nivel de los dos países. En lo que respecta a al avance en la vacunación, Cortez declaró que se tiene un avance del 75 por ciento de la población, la cual ya recibió por lo menos una dosis. Enfatizó que del total ya vacunado, siete de cada diez tiene un esquema de vacunación completo, mientras que se sigue avanzando en los grupos de la población más joven.