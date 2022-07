Piden Productores de Nuez ya no se amplíe la frontera agrícola en Chihuahua

Chihuahua.- La Asociación de Productores de Nuez propuso que ya no se amplíe la frontera agrícola en Chihuahua, en tanto se logre equilibrar las cuencas subterráneas, dijo su presidente Juan Rubén Barrio Aguirre y también titular Cotas Metropolitano de Chihuahua.

El presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, dijo que no solo pare el incremento de la superficie que ocupe el nogal, sino también de otros cultivos como la alfalfa, algodón y el chile, que son altos consumidores de agua y no cuentan con sistemas tecnificados de riego.

Indicó que es difícil decir ahora cuantos litros de agua se requiere para producir un kilo de alfalfa, algodón o nuez, porque varia mucho de cada año y en las regiones, pero se puede decir que andan en un promedio muy parecido.

Barrio Aguirre precisó que las nogaleras que no se irrigan con agua de presas, están más tecnificados que hasta en Estados Unidos, mientras que en Chihuahua hay otros cultivos como los ya mencionados con alto volumen de producción y no tienen riegos tecnificados, por lo que es muy común verlos grandes superficies inundadas con agua rodada.

Informó que el municipio de Chihuahua tiene unas 10 mil 500 hectáreas de nogal, de las cuales, el 96 por ciento trabaja con riego tecnificado de micro aspersión y ahora se buscan establecer nuevos sistemas probados de ahorro del agua en Israel que consiste en llevar directamente el agua a la raíz y hasta incorporar medidores de húmeda

Subrayó que en los llamados cultivos “sedientos” los productores deben y tienen la responsabilidad cívica y social de regularse y detener nuevas plantaciones o siembras hasta no encontrar un equilibrio en las cuencas subterráneas

Juan Rubén Barrio dijo que el nogal es muy notorio, la gente que va por la carretera ve los árboles que son perennes alrededor de la vía asfáltica, pero los demás cultivos con gasto considerable de agua no llaman la atención porque los levantan, cosechan y se quitan de la tierra, “pero la gente dice, el nogal, el nogal”.

“Lo que si, estamos totalmente en contra del riego por inundación, todos los productores deben transitar a riegos sustentables, nos guste o no, y auto-regularse, no crecer en la frontera agrícola, hasta que no se logre equilibrar las cuencas”, expuso.

Juan Barrio indicó que tarde o temprano se tiene que atender ese control y se requiere que la misma Semarnat regule también la cuestión de los permisos para abrir tierras, porque también está ahí el cuidado de los recursos naturales.

La preocupación del gobierno de Chihuahua es evitar que pase algo similar a lo de Monterrey, prevenir para que la ciudad capital nunca llegue a tener escasez de agua, y se está viendo las medidas a tomar para recargar los mantos freáticos de donde se abastece la ciudad, como es El Saúz, Sacramento, Aldama y Tabalaopa.

Se trabaja para traer agua de la ciudad de otras fuentes, y hasta parar pozos para reabastecer los mantos freáticos.

Indicó que hay una mina en San Antonio, que está inundada, la cual puede abastecer una gran cantidad , de hasta un 20 a 30 por ciento y parar otros pozos.

Anteriormente se había explorado, pero era muy costoso quitarle las sales minerales, pero ahora con los avances que se tiene en el área química-metalúrgica, resulta más económico quitar el plomo, por mencionar algunos de los minerales pesados.

Eso ayudará mucho a la ciudad, ya que se está a 25 kilómetros y otra linea de acción es intercambiar agua limpia por tratada, se le pediría a los productores parar el pozo agrícola y el gobierno abastecería la cantidad de agua reciclada que requiere.

Afortunadamente, a diferencia de otras entidades se tiene alternativas a donde recurrir, informó finalmente el presidente de Cotas Metropolitano Chihuahua.