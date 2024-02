Piden ramos “buchones” para este 14 de febrero

Chihuahuenses comienzan a prepararse para celebrar el Día del Amor y la Amistad, mejor conocido como “San Valentín”, el cual se festeja el próximo 14 de febrero y en donde por lo general, las parejas se regalan flores y chocolates como muestras de afecto.

En esta ocasión, las personas enamoradas han decidido pedir los populares “ramos buchones” a las florerías, mismos que pueden ir desde las 100, hasta las 300 flores o más.

De acuerdo con María Guadalupe Villagrán Cárdenas, quien es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y emprendedora, el término “buchón” tiene sus raíces en la cultura mexicana y ha sido utilizado para describir a individuos con un estilo de vida ostentoso y extravagante.

“En consecuencia los “ramos buchones” adoptan esta actitud llamativa y la traducen en arreglos florales que no pasan desapercibidos. El ramo buchón no tiene que ser precisamente un ramo de una cantidad de flores exuberante pues todo tiene que ver en la creatividad en qué realizas el mismo, cómo mencionaba antes estos ramos se caracterizan por ser muy llamativos así que nos basamos en eso para crear este tipo de producto”, explicó la joven florista.

María Guadalupe, inició su proyecto el 25 de Septiembre de 2023 luego de meses de planeación y preparación.

“El proyecto nació a raíz de mi gusto por las flores y todo lo que tiene que ver con ellas. Me considero una amante del sentimiento que te genera el recibir un ramo como parte de un detalle que una persona puede tener contigo, es un momento muy especial y único que me encanta vivir una y otra vez cada que entrego un ramo. Lo que más me gusta de las flores es crear nuevos diseños, experimentar con ellas, enfrentarme a nuevos retos”, refirió Villagrán Cárdenas.

Este es el primer 14 de febrero en el que esta joven de 21 años tendrá que elaborar lo que sus clientes le pidan.

“Este es mi primer San Valentín y me encuentro muy emocionada y nerviosa por el reto y trabajo que esto conlleva pero no pierdo los ánimos de enfrentarme ante tal evento. Espero vender todos los pedidos planteados y quedar satisfecha con mi trabajo; por el momento el catálogo está circulando entre mis contactos y vamos levantando pedidos”.

Los costos de los “ramos buchones” varían, pues debe tomarse en cuenta desde la cantidad de rosas hasta el tiempo de elaboración que este conlleva.

“Hasta la fecha de hoy el ramo buchón más grande que he hecho es de 300 rosas, este ramo en temporada normal tiene un costo de $5,999 y en alta demanda (14 febrero) tiene un costo de $7,999”.

Según la florista, el proceso de elaboración varía de muchos métodos y estos tienen que ver con la comodidad individual para realizarlo.

“Yo he llegado a colgarlo del techo con una soga porque entre más rosas reúnes es más pesado y más complicado de manipular. Hasta ahora mi récord de elaboración es de 8 horas sin pausa, lo que viene siendo una jornada laboral de un empleado en cualquier trabajo. Lo más complicado de elaborarlo como mencionaba antes en manipularlo y lograr que este vaya tomando su forma. También al momento de poner el papel es un poco difícil”, finalizó.