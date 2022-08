Piden reducir jornada laboral a solo cuatro días

Chihuahua, Chih.- Casi ocho de cada diez trabajadores mexicanos (78%) le entusiasma que la jornada laboral se redujera a solo 40 horas a la semana, es decir, a cuatro días sin reducir el salario, para tener mayor calidad de vida, reducir el estrés laboral e incrementar la motivación en el trabajo.

Así lo arrojó una encuesta realizada por la Plataforma OCCMundial entre 10 mil trabajadores, ante el hecho de que en diversos países han asumido ya esa política laboral y han arrojado buenos resultados en producción como es el caso de Japón, entre otros,

No obstante, dejaron claro que se necesita cambiar la mentalidad de los líderes, confiar más en los colaboradores y tratar de tener acuerdo para que esto pueda funcionar.

De acuerdo con el resultado de la encuesta, el 22% de los trabajadores mencionó que no es una buena idea que se reduzca la jornada laboral, ya que no todos trabajan en oficinas con horarios de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además, consideraron que se corre el riesgo de que el salario se reduzca, ya que un porcentaje alto de los mexicanos perciben el salario mínimo por día.

Esta estrategia de reducción de la jornada laboral a solo cuatro días, ya ha sido aplicada en diferentes países del mundo, iniciando en Japón, en Microsoft.

Agregó que los riesgos que ven los empleadores es que eso incida en tener poca productividad, resultados negativos y sensación de pérdida de control son una de las cosas que los líderes de grandes empresas temerían si se reduce los días laborales.

Trabajar desde casa era un miedo que muchos líderes tenían, ya que desconfiaban de la capacidad del colaborador para adaptarse a las nuevas condiciones labores y obtener los mejores resultados.

Sin embargo, a raíz de la pandemia causada por el Covid-19 muchas compañías tuvieron que trabajar sí o sí en modalidad remota. Por ello, la idea de trabajar solo 4 días a la semana es algo que provoca incertidumbre y miedo.

Ante la preguntó de cuáles serían las principales preocupaciones de los líderes acerca de implementará esta nueva jornada laboral, el 57% aseguró que una de las grandes preocupaciones sería perder el control, es decir, que no se llegue a un acuerdo o que no exista una buena planeación u organización.

Otro 29% contestó que al reducir la jornada laboral puede causar una baja productividad y afectar los resultados de la empresa, ya que al tener un día menos para trabajar podría atrasar los pendientes dentro de la compañía.

El 14% mencionó que a consecuencia de tener un día menos para trabajar se pueden presentar resultados negativos.

Finalmente, la OCCMundial indicó que estas situaciones solo han sido pruebas para algunas empresas, por lo que no es una realidad y aún no se han establecido simulacros de reducción de jornadas laborales en el sector privado a solo cuatro días en México.