Piden regidores a titular del CUM comparecer por observaciones

Regidores de la Comisión de Obras Públicas y Servicios, criticaron la inasistencia del titular del Consejo de Urbanización Municipal, Carlos Alberto Rivas Martínez, quien no se presentó a comparecer sobre observaciones administrativas y financieras que se hicieran desde el mes de diciembre de 2020, por lo que llamaron de nueva cuenta para aclarar diversos temas.

El funcionario municipal, aclaró que está en la mejor disposición de aclarar todas las dudas, sin embargo pidió mayor seriedad a la hora de convocar y solicitó que estos temas no se politicen.

El presidente de dicha comisión, Antonio García Hernández, dijo que la notificación, se realizó desde el pasado 12 de mayo con todas las formalidades pero no hubo respuesta.

En la sesión virtual, el regidor Germán Ávila Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que en estos momentos hay tensión debido a que la elección Constitucional está cerca y al regidor de Morena, Sebastián Torres le apura la comparecencia del Gerente del CUM porque alguna información quiere proporcionar a la sociedad con demasiada premura, al aprovechar el tiempo electoral.

Además, mencionó que el síndico, Amín Anchondo Álvarez, no ha hecho otra cosa que tratar de desprestigiar a la Administración, por lo que sostuvo que lo mejor es que acudiera el titular del CUM una vez pasadas las elecciones del 6 de junio.

Ante la injustificada inasistencia del gerente general del CUM a la reunión de la Comisión de Obras Públicas, los ediles del PAN propusieron convocar de nueva cuenta al funcionario para el 10 de junio entrante, después de la celebración de las elecciones, en tanto el regidor de Morena, Sebastián Torres, reiteró efectuar la reunión antes del proceso electoral, acuerdo que no fue posible por el empate de la votación de los regidores asistentes.

Ante esto, el titular del CUM, manifestó que aquel día en que fue citado, tenía reunión de comisión para licitación, por lo que no podía ausentarse, además que no se le dijo si sería presencial, virtual o algún enlace, pero dijo que no está negado a presentar cualquier aclaración, sin embargo en base a lo que se ha pedido, se ha encargado de recabar la información para presentárselas a los interesados.

El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mencionó que de acuerdo con sus facultades, convocará para que el funcionario municipal explique los motivos de su ausencia ayer, y así poder tomar una determinación para el desahogo de la comparecencia.