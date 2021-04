Piden restaurar cumplimiento de México con sus obligaciones del T-MEC

Ante la serie de reformas controversiales promovidas por el gobierno federal y el Congreso de la Unión, 11 asociaciones y organismos industriales, manufactureras, farmacéuticas, comerciales, cinematográficas, biotecnología, informática, telecomunicaciones y de otros giros de Estados Unidos, solicitaron a la embajadora y representante comercial, Katherine Tai, restaurar el cumplimiento de México con sus obligaciones del T-MEC y monitorear posibles violaciones en el futuro.

En una carta abierta, apuntaron que nnumerosas acciones recientes del Gobierno de México ponen en tela de juicio su compromiso de cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Apelaron al cumplimiento de las declaraciones de la diplomática de “involucrar rápidamente al gobierno mexicano si viola el acuerdo y utilizar todas las herramientas de solución de controversias para hacer cumplir plenamente el T-MEC cuando sea necesario ".

Los empresarios estadounidenses indicaron que, durante el último año, el Gobierno de México ha promulgado, y en algunos casos finalizado, muchas leyes, regulaciones, decretos y normas que colocan a las empresas estadounidenses en una gran desventaja con respecto a sus competidores.

La gama de industrias estadounidenses afectadas por estas acciones es amplia y la lista de obstáculos ha aumentado, señalaron.

Señalaron preocupaciones por los cambios a las leyes y reglas de operación en materia de energía y su generación; telecomunicaciones, radiodifusión y cultual, reglamentos de alimentos y etiquetado de alimentos; aduanas y facilitación comercial y servicios de pago electrónico.

Entre los empresarios que apelaron la intervención del representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai están los asociados de Alliance for Trade Enforcement ACT | The App Association; American Bakers Association, American Petroleum Institute (API), Biotechnology Innovation Organization (BIO), Coalition of Services Industries y Global Innovation Policy Center (GIPC).

Asimismo, de Motion Picture Association (MPA); National Association of Manufacturers (NAM); National Confectioners Association; Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA); The National Foreign Trade Council (NFTC); The Recording Industry Association of America (RIAA) y de United States Council for International Business (USCIB).

También firman la misiva The Software and Information Industry Association (SIIA); Small Business & Entrepreneurship Council; Small Business Roundtable; The Sugar Association y The Telecommunications Industry Association (TIA).

A través de la carta enviada destacan varios de los desarrollos más problemáticos, aunque precisaron que estaban rastreando otras acciones que también podrían potencialmente violar los compromisos del T-MEC de México relacionados con la adquisición de

equipos y propiedad intelectual (PI).

En conjunto, estas acciones demuestran preocupaciones significativas sobre

Implementación del USMCA que tiene el potencial de mejorar el entorno empresarial de las industrias de Estados Unidos operando en México, pero solo si las disposiciones del acuerdo se implementan y hacen cumplir efectivamente.

Los empresarios le indicaron a Katherine Tai que encarecidamente que recalque al Gobierno de México que tiene la intención de hacer cumplir plenamente las

disposiciones del T-MEC, y trabajar con la industria y otras partes interesadas para tomar las medidas necesarias.