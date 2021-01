Piden sangre para su papá

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Familiares del señor Francisco Valdez, quien se encuentra convaleciente en el Hospital Christus Muguersa, Clínica del Parque, solicitan la ayuda de la comunidad, debido que necesitan 10 unidades de sangre O+ para el paciente.

La hija de Francisco Valdez dijo que se encuentra en el Cuarto 417, del mencionado nosocomio ubicado en la avenida Ocampo, además de aclarar que su papá se encuentra delicado de salud y necesita cirugía, sin las unidades de sangre no pueden meterlo a quirófano.

El Banco de Sangre de la Clínica del Parque se ubica en la calle Dr. Pedro Leal Rodríguez número 1802 en la colonia centro, además el teléfono es el 439 7964, en un horario de 8:00 a 16:30 horas de lunes a viernes, ya que deben programar su donación.

Los requisitos para ser donador es tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más 50 kilogramos, presentar identificación oficial vigente, ayuno de 4 horas, no haber tenido cirugías en los últimos 6 meses, no haberse realizado algún tatuaje o perforación en el último año, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas.

Tampoco podrán donar sangre las mujeres que están embarazadas o estén lactando, además no deben acudir si presentan síntomas de enfermedades respiratorias y diarrea en los últimos 30 días.

Asimismo se aclara que las personas no deben acudir al banco de sangre si tuvieron contacto con pacientes sospechosos o confirmado de Covid-19, incluso deben llevar su pluma y con cubreboca.