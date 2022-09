Piden trasplantar árboles espinosos

Chihuahua, Chih.- Vecinos del Parque Revolución han solicitado a las autoridades trasplantar varios árboles espinosos que pueden representar un riesgo para los cientos de usuarios y niños que pasan todos los días por la zona, ya que tras las recientes lluvias, las puntas de estos crecieron notablemente e incluso con un grosor grande y un largo que llega hasta los 10 centímetros.

Además, también denunciaron un agujero en el pavimento justo donde está una luminaria, la cual arreglaron pero por alguna razón dejaron esa avería, la cual también representa un riesgo para los más pequeños.

“Desde hace una semana quiero comentarles que descubrimos que muchos de los arbolitos nuevos, tienen unas espinas enormes y peligrosas sobre todo para tanto niño que juega en las canchas y en el arenero, incluso para los adultos porque sus ramas cuelgan; de hecho por eso nos dimos cuenta, porque si pasas muy cerca se pueden enganchar en la ropa. No sé si los plantó algún vecino o el municipio pero hay como 16 de ellos sobre la Tercera y la Jiménez, de acuerdo a lo que alcancé a contar. Quería poner el tema a consideración de ustedes por si debemos considerarlos peligrosos o no. Les comparto fotos por si no los han visto de cerca”, comentó una vecina madre de familia, quien identificó este tipo de huizache arbusto como Corona de Cristo, la cual es muy puntiaguda y peligrosa.

“¡No sabía que el Huizache fuera tan espinoso! Me parece bien encontrarlos en el llano o el monte, pero no en un parque como éste tan concurrido. Nunca habían plantado huizaches aquí. ¿Por qué no sugerir a los responsables del área que sigan plantándose coníferas (pinos) como siempre fue en este espacio? Ahora ya hay de todo menos pinos, salvo los viejos que cada vez son menos y de los que sólo van quedando los troncos que deja el municipio cuando los corta.

Pues yo me atrevería a sugerir que pidamos que trasplanten los huizaches a otro sitio, ahorita que están pequeñitos y no se perderían, y que en su lugar se pongan pinos, que se dan tan bien en el parque, son una especie también nativa, local, más conocida por los chihuahuenses y mantienen la imagen tradicional que siempre ha tenido el Parque Revolución.

No todos somos expertos en plantas pero insisto, si ocurre un accidente grave con un niño, después no salgan con que no se advirtió. Llamaron nuestra atención por ser huizaches, no tenemos nada en contra de los huizaches, ni siquiera sabíamos que eran huizaches. Llamaron nuestra atención por el tamaño de sus espinas y eso que aún son muy pequeños.

El punto son sus espinas y el peligro que representan para tanto niño y hasta adulto que van al parque. Tal vez tú no te enteras allá en tu despacho de la Nicolás Bravo y Once porque estás más retirada, pero yo vivo a un lado del parque y la escuela primaria donde hay cientos de niños que están en riesgo de tropezar y sacarse un ojo; en las canchas opera una escuela de basquetbol para niños y también ahí junto está el arenero... ¿Crees que es más importante considerar el factor geohidrológico ambiental sobre la integridad física de los niños?... Mi sentido común a mí me dice que no” fueron varios de los comentarios de vecinos preocupados por esta situación.

En cuanto al agujero, tiene por lo menos cinco meses que lo abrieron y ahí lo dejaron abierto, justo enfrente de la escuela Primero de Mayo. Un niño cabe ahí. Los vecinos le han puesto tablas y piedras pero se requiere que las autoridades acudan a taparlo.

“Cuando estaban haciendo el hoyo preguntamos y nos dijeron que era para instalar una cámara de vigilancia del municipio. Pero nunca volvieron”, comentó un padre de familia, quien también hizo el llamado a las autoridades correspondientes.