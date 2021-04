Piden una ‘reingeniería’ en la semaforización

Chihuahua.- El presidente de Canacintra, Antonio Valadez García consideró ayer que es tiempo de hacer una reingeniería en la semaforización de la pandemia, de acuerdo a los tiempos y conocimiento que se tiene de ella, específico para cada ciudad, en donde si bien se tenga ciertas limitaciones para disminuir contagios, no se golpe tanto a la economía.

Subrayó que no se puede dar el lujo de volverse a encerrar, sino más bien buscar la forma de poder hacer las cosas con la serie de cuidados que ya se conocen.

Valadez García apuntó que si bien el año pasado cuando inició la pandemia se tenía un total desconocimiento y la misma gente no quería salir, ahora con las medidas de cuidado y prevención conocidas, incluso si se volviera al rojo, no cree que la población esté dispuesta a un nuevo confinamiento.

El presidente de Canacintra lamentó que se haya vuelto a un estado que no se deseaba con cierre de actividades y restricciones de aforos, entre otras medidas.

Observó que ahora se vive un círculo vicioso donde se abren los negocios por un tiempo y se vuelven a cerrar, cuando lo que pega realmente a la economía es el exceso de movilidad social sin la atención de los protocolos

Informó que ahora las autoridades anuncian que los restaurantes pueden operar con aforo del 30 por ciento, los hoteles en 40 y los bares, centros nocturnos y salones de eventos suspendidos, entre otras restricciones.

Ante eso, dijo que es tiempo de buscar una semaforización más adecuado a los tiempos actuales, con base al conocimiento que se tiene de la transmisión del virus y de los cuidados personales.

Con las medidas y sana distancia se puede lograr tener una apertura en ciertas zonas y lugares.

Ejemplificó que en días pasados se celebró el Día Internacional de la Industria de Eventos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, el cual se le trata como si fuera un salón de eventos, pero por el tamaño que tiene es muy diferente al de otros establecimientos.

Por ello, insistió es necesario ir adecuando las restricciones de acuerdo a las características de los lugares. No es lo mismo, ejemplificó, un restaurante que tiene solo dos mesas y que puede atender el 30% de su capacidad a otro que dispone de 20 o 30 mesas, según los metros cuadrados.

Se requiere tener algo más específico en el control de la pandemia y las restricciones, una reconversión del semáforo epidemiológico.

Apuntó que se escucha a mucha gente diciendo “es que vamos a volver al rojo, pero, aunque volviéramos al rojo, pienso que la gente no se va a encerrar”.

Valadez García indicó que se requiere una reconversión del semáforo por ciudad, donde si bien se tengan ciertas limitaciones por la ola de contagios, no golpear tanto a la economía.

Señaló que si bien ahora se ven células Covid-19, que van constantemente a las empresas para ver el cumplimiento de los protocolos, lo cual es favorable, sin embargo, cuando se dan los picos de contagio se siente como que no están dando resultado.

El presidente de Canacintra indicó que la movilidad social se dio fuera, incluso del estado y por ello se pudiera pensar en establecer cercos sanitarios y hasta ver en los aeropuertos que, así como se tiene que presentar una prueba al irse, que también se haga otra al llegar.

Precisó que en el caso de la industria que no es esencial se volvió al aforo del 60 por ciento a menos de que se tenga un certificado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y poder tener el 100%.

En el caso de la empresa esencial ocupa el 100 por ciento y la industria de manufactura con un 80.

Antonio Valadez dijo que de alguna manera la población entendió que, por vacunar a los adultos mayores, ya no había riesgos de contagios y se relajó la disciplina y ahora se tiene nuevamente un problema grave de nuevos casos diarios y lo que es la ocupación hospitalaria que no es lo deseable.

Detalló que ese comportamiento al alza se tiene y hay que tomar en cuenta que todavía no terminal las vacaciones de Semana Santa, lo cual es preocupante.

El líder de los industriales indicó que en apoyo a las empresas locales se ofrecerá una consultoría para que orientarlas y que puedan aplicar a la certificación de la Secretaría del Trabajo y puedan disponer de un mayor aforo y atender los requerimientos que ahora tienen de sus clientes.

Dijo que ojalá no se tenga otro pico de contagios más grandes ya que las vacaciones siguen y mucha gente continúa saliendo y muchos habrían tomado avión donde no hay sana distancia y comparten la misma atmósfera durante una o dos horas que dure el vuelo y se puede contagiar.

Finalmente señaló que no es bueno que los jóvenes ni nadie se relaje, incluso la gente que ya se vacuno, porque ésta no exime del contagio, solo ayuda a no llegar a una hospitalización por lo que hay que actuar de manera responsable.