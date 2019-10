Piden vecinos de Punta Oriente a Infonavit resolver situación de las viviendas

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Punta Oriente han pedido a las autoridades federales de Infonavit el apoyo para que resuelvan las diversas problemáticas en cuanto a las casas recuperadas que ahora habitan y han invertido para que sean dignas.

Junto con Sayra Aguilar, quien es representante de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), que preside Pedro Domínguez Alarcón, reunió a varios pobladores para expresar su preocupación y necesidad de arreglar su situación, así como agradecer las gestiones que se han hecho por parte del activista social, quien ha logrado que el Gobierno federal ponga atención especial en su problemática.

Mencionó que hay más de 150 familias tan solo en esta parte de la ciudad, quienes se han acercado a ellos para exponer sus dificultades.

Varios mostraron las fotografías del antes y después, donde se refleja que las casa encontradas estaban en condiciones insalubres, balaceadas, eran nido de delincuentes o personas que iban a hacer necesidades o drogarse, por lo que el cambio a una vivienda acondicionado es muy evidente.

En algunos casos, hasta han invertido más de 10 mil pesos para que sea habitable o incluso 15 mil, que en lugar de convertirse en guaridas para la delincuencia, han mejorado el aspecto y la convivencia.

“Sabemos que quienes empezaron a pagarlas con sus créditos las abandonaron, ya nunca pagaron y se estaban cayendo. Nosotros las hemos rescatado”, comentaron algunos vecinos, quienes expresaron que quieren que la instancia federal se las venda a pagos bajos, que puedan, tales como 700 pesos mensuales o mil; no las quieren regaladas, quieren asegurar un patrimonio.

No obstante, se han topado con personas abusadoras como inmobiliarias y supuestos dueños que han querido desalojar, hasta arrestado a quienes viven ahí. “Sabemos que la Policía Municipal, gracias a la gestión del señor Pedro Domínguez con la alcaldesa, Maru Campos, no van a intervenir en desalojos. Pero aún así la gente está preocupada porque no sabe si se resolverá rápido su problema”, comentó una de las vecinas.

No obstante, mencionaron, que gracias a la intervención de la asociación civil y de quien también fuera diputado local y federal, el miedo a ser desalojados se ha disminuido, ya que se ha logrado gestionar el apoyo de los gobiernos locales.

Nuevamente, así como lo dijo en su momento el político muy activo desde hace muchas décadas, el Infonavit no quiere hacer ningún desalojo de casas ocupadas ni con deudas, es por ello que agradeció la cooperación de los gobiernos municipales como el de Chihuahua, para la no intervención de los elementos en hechos por personas que dicen ser dueños, sólo por ser conocidos o sinvergüenzas que se aprovechan de la gente.

Esto es un gran alivio para estas personas, que han vivido con temor e incertidumbre. Se aclaró que la ACP no cobra a ninguna persona, tal y como sucede con supuesto líderes que intentan reunirse y quitarles una cuota, que nunca da algún resultado positivo para quienes sólo quieren una casa en donde vivir.

También reconocieron que las autoridades federales están en labores para resolver la problemática de deudores de sus créditos, quienes han pagado su vivienda o están a punto de hacerlo, así como quienes han ocupado casas abandonadas, pero primero será paso por paso, con la esperanza de que en enero del próximo año comiencen a ver sus trámites para pagar las viviendas y que finalmente sean suyas.

Es por ello que estarán pendientes de las reuniones para revisar los casos de manera particular a fin de poder ayudar totalmente y cumplir con los compromisos que hizo el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su última visita a territorio chihuahuense.

[email protected]