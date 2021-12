'Piensen como si fueran sus hijos'

Silvestre Juárez/El Diario

Gerardo Alberto Rivero Díaz, de 31 años, además de ser bombero de academia, es padre de dos hijos por quienes vela e intenta darles lo mejor, razón por la que la colecta anual de juguetes es una oportunidad de ser empáticos con aquellos niños de muy bajos recursos, a los que también hay que darles regalos dignos.

Con sólo dos años en la corporación, la primera vez que participó en la noble causa fue antes de la pandemia y reconoció haber sido muy emotivo, por la cantidad de pequeños que tienen la ilusión de un juguete, pero también la marginación en la que viven muchos, razón por la que este año pretenden juntar muchos y que estén en buen estado.

Al ser papá de uno de 12 y otro de cinco años, dijo que ver a otros infantes en una situación menos afortunada provoca mucha sensibilidad, por lo que llamó a la población a hacer lo posible en llevar regalos nuevos o mínimo en un estado óptimo.

“Piensen en estos niños como si fueran sus hijos; regalen nuevos. Nosotros podemos reparar algunos pero se nota cuando unos están en muy mal estado. No se trata de dar lo que ya no se usa, sino hacer el sacrificio por estos niños que merecen lo mejor, no las sobras de la gente”, comentó el joven tragahumo.

En diciembre inicia la tradicional colecta de juguetes, que serán entregados a niños de escasos recursos que viven en zonas vulnerables y rural del municipio de Chihuahua, la cual arrancará de manera formal la loable y noble acción, la cual se realizado desde hace casi tres décadas.

Aunque generalmente se pide a los chihuahuenses a que pueden donar juguetes usados en buen estado, dijo que de preferencia que se haga el pequeño sacrificio de llevar nuevos, ya que también los infantes de sectores de bajos recursos merecen un regalo digno.

Estos, serán entregados el próximo 6 de enero “Día de Reyes”, una actividad que ha dejado cientos de sonrisas en aquellos que menos tienen.

Para donar un juguete, pueden acudir a cualquiera de las ocho estaciones de Bomberos, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad; los juguetes deben estar en buenas condiciones, que no sean bélicos ni utilicen baterías. Muchos de los juguetes, como bicicletas o carros de pedales son reparados por los mismos bomberos para entregarlos en las mejores condiciones posibles a sus nuevos dueños.