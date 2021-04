Pleito de barrio en Lomas de Santuario

Tomada de Video

Chihuahua.- El encargado de una obra que fue clausurada por el Gobierno municipal por carecer de permisos e invadir espacio público, señaló que un vecino utilizó indebidamente sus influencias para que le pararan los trabajos.

El hombre, quien no quiso identificarse, aseguró que tiene la forma de demostrar que es propiedad privada.

Cuestionó que al menos dos altos funcionarios acudieran al lugar por "un simple delineamiento de propiedad", algo que dijo, era innecesario, pues con la persona que le notificó la clausura era necesario, y que él podría demostrar que no está trabajando ni se está apoderando de un espacio público.

"Para que vengan y me clausuren una obra y un alto funcionario, para que me clausuren una obra, es porque una caca grande le habló para que vengan y me clausuren", dijo el hombre.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal.

"Es demasiado, la verdad", manifestó el responsable de la obra.