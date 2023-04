Podría pedir Schultz libertad en dos años

Archivo / El Diario / Hugo Ahmed Schultz Alcaraz cumple una sentencia de 8 años Archivo / El Diario / Juan Carlos Moreno Ochoa, uno de los autores materiales

Chihuahua, Chih.- Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, uno de los dos sentenciados por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, podría solicitar su liberación anticipada dentro de dos años y medio, cuando cumpla con el 70 por ciento de la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta, de los cuales ya ha compurgado casi tres.

El exalcalde de Chínipas por el PAN fue detenido el jueves 17 de diciembre de 2020 y sentenciado el 15 de junio de 2021, tras someterse a un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad como partícipe auxiliador en el homicidio de la reportera. En diciembre de este año habrá compurgado tres años en prisión, por lo que sólo le restarían cinco más para cumplir la condena que le fue impuesta y poco más de dos para alcanzar el 70 por ciento.

Al respecto, Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, explicó que las personas sentenciadas en procedimientos abreviados pueden acceder a beneficios preliberacionales pero, para ello, deben cumplir con los requisitos establecidos en las leyes penales y presentar una solicitud que debe ser valorada por un juez de ejecución de sentencias.

En este sentido, la asesora jurídica de la familia de Breach Velducea subrayó que, aunque Schultz haya cumplido el 70 por ciento de su condena, equivalente a 5.6 años, y aunque solicite la liberación, ésta no se daría de forma directa, inmediata y absoluta.

Además, en caso de que pida su egreso del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 1, en Aquiles Serdán, deberá notificarse al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), a las víctimas y a sus asesores jurídicos, que tienen derecho a combatir esta solicitud si consideran que el sentenciado no debe tener acceso a beneficios.

De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, para conceder la medida de libertad anticipada, la persona sentenciada deberá cumplir con diversos requisitos, entre ellos, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; que no exista un riesgo en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos y para la sociedad; haber tenido buena conducta durante su internamiento; haber cumplido con el Plan de Actividades; haber cubierto la reparación del daño y la multa que se le haya impuesto; no estar sujeto a otro proceso penal que amerite prisión preventiva oficiosa, y que hayan cumplido el 70 por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de ella en caso de delitos culposos.

‘El Larry’ aún pasará 46 años en prisión

Por el homicidio de Miroslava también fue sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, integrante del grupo delictivo de “Los Salazar” que ejecutó el crimen y recibió una pena de 50 años de prisión, de los cuales ha cumplido casi seis.

“El Larry”, fue detenido el 25 de diciembre de 2017 en Sonora, tras ser identificado como uno de los autores materiales del homicidio a órdenes expresas de Crispín Salazar Zamorano, líder de Gente Nueva Los Salazar, en Chínipas. Fue sentenciado el viernes 21 de agosto de 2020 por el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo quien lo encontró culpable del delito de homicidio calificado.

Esto significa que, contando los años que estuvo detenido previo a recibir sentencia, Moreno Ochoa cumplirá seis años preso en diciembre de este año y permanecerá recluido hasta el año 2067.

Mendiola manifestó que, aunque “El Larry” aún tiene una larga condena que cumplir, ésta sólo corresponde al delito de homicidio en contra de la periodista, mas no se la ha seguido una investigación por delincuencia organizada pese a que la Feadle presentó los elementos suficientes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ahora Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) para que se le persiga por sus vínculos con “Los Salazar”.

La abogada también subrayó que faltan por ser cumplimentadas dos órdenes de aprehensión en contra de Crispín Salazar, como autor intelectual del crimen y de otro de los autores materiales, Wilberth Jaciel Vega Villa.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional son las instancias que cuentan con las capacidades materiales y políticas para ejercer al acción penal en contra de estos personajes por lo que consideró que si no ha habido más personas detenidas por este caso es porque “no han querido”.

Finalmente, puntualizó que el caso de Miroslava continuará en la impunidad hasta que todos los implicados hayan sido detenidos, procesado y sentenciados, pues no existe la justicia “parcial” o “incompleta”, aunque la autoridad pareciera sentirse satisfecha con haber logrado condenas en contra de dos de los involucrados.