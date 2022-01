Podrían ratificar el jueves a 30 jueces penales

El Diario

Chihuahua, Chih.- El magistrado y consejero de la Judicatura Estatal, Luis Villegas Montes, informó que el jueves se realizará la sesión, en la que se determinará si se ratifica o no a los 30 jueces penales del estado, electos en marzo de 2018.

Villegas Montes indicó que mañana miércoles se realizará una reunión previa del Consejo de la Judicatura, para analizar los proyectos correspondientes a cada uno de los juzgadores.

Subrayó que el criterio principal para determinar la permanencia o no de los jueces y juezas será el desempeño, por lo que no se tomarán en cuenta manifestaciones subjetivas. Añadió que por el momento se está trabajando en el contenido de las convocatorias que se emitirán para elegir a los jueces que reemplacen a aquellos funcionarios que no fueron ratificados.

El miércoles 5 de enero, la Judicatura Estatal negó la ratificación a tres juzgadores: Emilio Castillo Meza, Aurelia Alejandra Martínez Rosales y Miguel Ángel López Ortega, todos especializados en la rama civil, por considerar que carecen de los atributos que les fueron protestados cuando asumieron el cargo.