Policías liberados ahora enfrentarán a la Comisión de Honor y Justicia

Chihuahua, Chih.- Los cinco policías municipales que fueron liberados por una Juez en la audiencia de vinculación, deberán enfrentar ahora a la Comisión de Honor y Justicia para que este órgano determine lo que procede con ellos, de acuerdo con lo que dio a conocer el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya.



El funcionario municipal explicó cometieron un delito, si bien no fue homicidio, sí permitieron que se cometiera el homicidio y no actuaron para proteger la vida de la víctima, dijo.



Añadió que en ese momento encubrieron a los verdaderos responsables y eso es actuar contra la institución, es decir hubo abuso de autoridad y omisión.



Resaltó que tendrán que ser sancionados por esa situación en el Consejo de Honor y Justicia.



En cuanto a los dos jefes que señalaron los agentes en la audiencia, la DSPM se mantendrá atenta a lo que la Fiscalía requiera porque es la autoridad que investiga, de acuerdo con la corporación municipal.



Por su parte, la Fiscalía dio a conocer que no cuenta con una investigación dirigida a esos dos elementos.