Policías resultan lesionados tras choque

Chihuahua.- Dos agentes de la policía municipal resultaron con heridas de consideración, luego de chocar contra una pick up de paisanos al norte de la ciudad.

Fue en la vialidad Los Nogales y Tecnológico, donde el conductor de una pick up Chevrolet, impactó a una unidad de Seguridad Pública Municipal con el numero económico PA-2039.

Tras el accidente, dos agentes resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Asimismo agentes de la policía vial se encargaron de realizar el croquis correspondiente, ya que aun no se determina quien es el responsable del accidente.