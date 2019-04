Policías siempre se condujeron con la verdad: defensor

Chihuahua.- “La realidad es que los policías siempre se condujeron con la verdad, no estaban mintiendo”, expresó el abogado defensor Alejandro Vidaña, tras decretarse la no vinculación de los 5 elementos detenidos por el homicidio del exministerial Leopoldo Soto.

En este sentido mostró el documento del juzgado en el que se determina esa resolución, que deja en libertad a los agentes de los cargos de homicidio y abuso de autoridad.

Asimismo condenó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal no brindó la atención adecuada a los agentes ni a sus familias en estos días de angustia.

La detención de Leopoldo Soto se realizó la madrugada del jueves de la semana pasada en un operativo al que arribaron 10 policías en cinco patrullas.

Fue sometido y subido a una unidad, y llegó sin vida a la comandancia Sur.

En este sentido se detuvo a 5 de esos elementos, pero la defensa logró acreditar que ninguno de ellos participó en las lesiones que presentó Soto.

En cambio, los testimonios de los hoy agentes libres de cargos apuntan a que sus superiores, René López y Adrián Trevizo, habrían provocado el fallecimiento del exministerial durante el forcejeo para aprehenderlo.

"Si se hubiera encaminado todo correctamente se le hubiera dado una verdad a la parte ofendida, a la que le mataron a su esposo y a su papá", enfatizó el defensor de los policías, Alejandro Vidaña.

Por el momento se desconoce quién cometió el crimen. "Hay indicios de que otras personas que tal vez lo privaron de la vida", agregó.

Dijo que de forma extraoficial se sabe que habría ordenes de aprehensión contra los otros elementos para deslindar su responsabilidad en ese hecho.