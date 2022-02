'Pony' Lara actuó como es debido: Jáuregui

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, reconoció el correcto actuar del ahora exdirector Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Roberto Lara Rocha, que ayer renunció a su cargo tras las especulaciones que se generaron por su presunta relación con el fallecido exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Luis René Villarreal Pérez.

El ”Pony” Lara fue director de la JMAS cuando el Luis René Villarreal era jefe de Facturación y cometió, presuntamente, fraudes en contra de varios trabajadores del organismo descentralizado.

“Roberto está pensando básicamente en no entorpecer y que no se preste a especulaciones el cargo público que ocupa para las investigaciones que tengan que desarrollarse. Me parece una conducta adecuada en un funcionario público responsable y vamos a esperar cómo se desarrolla”, dijo.

Sobre la posibilidad de que Lara Rocha regrese al cargo una vez que concluyan las investigaciones, el secretario manifestó que será algo que será analizado en su momento, pero por lo pronto destacó la actuación responsable del ahora exfuncionario.

Finalmente indicó que será el propio desarrollo de la investigación el que determine si otros servidores públicos deben renunciar, en específico, el director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), Fernando Álvarez Monje, quien era coordinador del PAN en el Congreso del Estado, cuando se cometió el desvío de recursos del fondo de ahorro de diputados, en el que al parecer participó Villarreal Pérez.