Por agotarse, tiempo para despensas de adulto mayor

Chihuahua.- El último día para recoger las despensas será el viernes 12 de julio, por lo que se invita a las personas que no han tenido la oportunidad de recoger el recurso en los centros, acudan a las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, en la calle Ojinaga y Tercera #300.

Desde el día 24 de Junio, dio inicio a la segunda entrega de despensas del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2019, a fin de que los adultos mayores beneficiarios que no lograron acudir a recoger su despensa en las fechas establecidas no se queden sin el recurso.

El Programa Alimentario del Adulto Mayor cuenta con un padrón de 5 mil 97 personas beneficiadas, incluyendo a los adultos mayores de las localidades de la zona rural.