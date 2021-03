Por Covid-19, los viacrucis serán virtuales

El Diario

Parroquias de la ciudad están en preparación para grabar y transmitir sus respectivos viacrucis en Semana Santa, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus, no podrán hacerlo en vivo, ya que reúnen a muchos espectadores en las calles, por lo que solamente los involucrados harán esta representación anual de la Pasión de Cristo.

El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, envió un mensaje en el que a nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el arzobispo, Constancio Miranda Weckmann, se invita a la celebración de la fe sin olvidar las medidas sanitarias debido a la pandemia, así como evitar reuniones multitudinarias como los viacrucis vivientes, sin embargo cada parroquia puede medir la forma en como conmemorar al acatar las disposiciones de las autoridades de salud.

Reconoció lo atípico de la situación, sin embargo es distinta al año pasado, ya que había prohibiciones totalmente, pero ahora hay cambio de semáforo epidemiológico a amarillo, en el que puede haber reuniones, misas, actos religiosos, pero con límite de aforo de acuerdo a la capacidad del templo, con sus respectivas medidas sanitarias.

“La celebración de la fe con todo lo que implica es la renovación de nuestra vida, Jesús que renueva nuestra vida. También la realidad de la pandemia, de prevención, de medidas sanitarias. Cada parroquia verá la forma de tener las celebraciones correspondientes. Han dado instrucciones que se realicen con sencillez, de una forma muy íntima estos misterios. No se trata de abaratar la liturgia, la vamos a vivir intensamente con mucha fe, es la celebración solemne de nuestra salvación, de la pascua. No se puede ignorar el motivo de la salvación, pero tampoco se puede ignorar la pandemia. Por eso las medidas.

Respecto a los viacrucis, no se impide la oración personal o en grupos pequeños. No habrá celebraciones multitudinarias, viacrucis vivientes. Ahora no se puede participar en el viacrucis, pero es la oportunidad de hacerlo en lo personal, en la casa, hacer obra de caridad, ayudar a personas necesitadas, la recomendación es vivir intensamente la fe, vivirla con una profunda actitud interior y una de caridad muy humana para los más necesitados”, expresó el padre “Negris”, como se le conoce comúnmente.