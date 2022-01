Por covid llama IMSS a evitar reuniones durante Día de la Candelaria

El Instituto Mexicano del Seguro Social, exhortó a la población a evitar las reuniones este próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria. En caso de llevar a cabo alguna celebración la recomendación es mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos, a pesar de cumplir con el cuadro completo de vacunación, indicó el doctor Diego Salomón Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud.

“Si bien la población está actualmente comenzando a completar sus esquemas de vacunación por grupo de edad, no debemos olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”, abundó.

Balcón Caro señaló que México cuenta con una cultura muy arraigada en los festejos y sobre todo de carácter religioso; sin embargo, es importante que la población recuerde que la pandemia aún continúa y se ha extendido por diversos lugares, actualmente a través de la variante Ómicron, altamente contagiosa y existen personas que aunque sean asintomáticas, pueden contagiar a otras.

“Sabemos muy bien que las familias en México somos muy tradicionales, entonces si vas a hacer alguna reunión en casa procura seguir las siguientes medidas: trata de que las personas con las que estás reuniéndote sean con las que convives habitualmente; trata de mantener ventilada el área donde se encuentran para evitar aglomeraciones en lugares cerrados; y mantener el uso de cubrebocas al menos mientras no estás consumiendo los alimentos”, subrayó.

El especialista del Seguro Social explicó que en caso de reunirse para conmemorar el Día de la Candelaria, se deben de moderar las porciones de comida a consumir en estas fechas y sobre todo, en la medida de lo posible, tratar de compensarlo con actividad física para que esto no se vuelva un problema de salud a largo plazo.

“Si consumimos un tamal con una taza de atole, estaríamos hablando entre 900 y mil 1,100 kilocalorías. Para que nuestro organismo pudiera hacer un gasto energético equivalente a lo que acabamos de consumir, tendríamos que correr una distancia de 15 kilómetros aproximadamente a una velocidad de siete kilómetros por hora, más o menos sería una carrera de más de dos horas para poder hacer que nuestro cuerpo gastara esta energía”, dijo.

Recomendó no exceder la ingesta de tamales o alimentos durante la reunión, disminuir la porción a consumir, y sustituir el atole por una taza de café sin azúcar, a fin de evitar el ingreso de kilocalorías extras al cuerpo.

El doctor Diego Balcón recordó que es importante que las personas estén alertas ante dolor de cabeza, fiebre, escurrimiento nasal, tos, falta de aire, “si luego de reunirnos en casa en estas festividades, uno de los asistentes comienza a presentar síntomas, se debe estar alerta de su estado de salud e informar al resto”.

“Si estos síntomas comienzan a intensificarse, debe acudir a una unidad médica, donde se le podrá brindar atención en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social y debemos estar pendientes del diagnóstico, que en caso de ser positivo para COVID-19, los contactos deben estar alertas ante la aparición de síntomas respiratorios”, destacó.

El médico del IMSS explicó que gracias a las medidas sanitarias y a la vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 se ha logrado contener el número de contagios o que la gente que haya enfermado no sea de gravedad; por ello invitó a la población a sumarse en esta lucha para frenar la cadena de contagios.

“Estamos en temporada invernal y además de los contagios por COVID-19 también recordemos que está presente el virus de la influenza, y debemos de cuidarnos ya sea por uno o por otro para evitar los contagios y sobre todo para proteger a las personas que más queremos”, indicó.