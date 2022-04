Por día hasta 32 mil personas usan el Bowi

Chihuahua.- La ruta troncal del Transporte Ecológico Bowi redujo la operación de sus unidades por semana santa, a 28 camiones que dan servicio a 32 mil personas por día, así lo dio a conocer David HolguÍn, coordinador de la ruta troncal.

“Fue por el periodo vacacional y mantenimiento de flotilla que se redujo el número de camiones, pero estemos trabajando todo el fin de semana para estar listos el lunes”, indicó.

En lo que va del mes, el servicio de transporte a recibido a medio millón de usuarios que han recorrido la ciudad de norte a sur, siendo los domingos los días con menor afluencia, en donde se registran 14 mil personas.

Sin embargo, las unidades del transporte Bowi lucen abarrotadas por ciudadanos, en donde en horas picos se intensifica la concurrencia y derivado del regreso al semáforo epidemiológico verde a aumentado la demanda.

Son usuarios del mismo transporte, quienes han denunciado el aumento de personas dentro del transporte y el exceso de aforo dentro de las unidades, así como la falta de sana distancia y uso de cubrebocas.

“Ahora que estamos regresando a la normalidad los camiones van saturados de gente que no respeta la sana distancia y muchos de ellos no hacen caso de usar el cubrebocas, sigue siendo un foco de contagios y más porque no hay ventilación suficiente ni aire acondicionado para toda la gente que va en el camión”, indicó una quejosa del transporte.

yhernandez@diarioch.com.mx