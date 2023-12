Por distraerse al volante acaba debajo de una pick up

El Diario

Chihuahua, Chih.- El conductor de un vehículo Volkswagen Vento no se percató que delante de él había un vehículo que bajó la velocidad, debido a que se encontraba un camión de carga varado por una falla mecánica, por ello terminó por incrustarse debajo de la pick up de plataforma; en el lugar hubo cuantiosos daños materiales y no resultaron personas lesionadas.

El hecho se registró sobre el periférico De la Juventud en sentido de sur a norte, frente a la plaza High Square, por lo que el lugar fue cerrado momentáneamente.

Hasta el momento todo se debió a una distracción, ya que un camión de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, quedó varado por una falla mecánica pero el conductor del Volkswagen no se percató del hecho al conducir sin precaución y terminó la marcha debajo de esta pick up de plataforma de la empresa Home Depot.

Elementos de Policía Vial acudieron para realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades, además se encargaron de abanderar la zona metros más atrás para evitar otro fuerte percance.