Por error en notificación, difieren audiencia vs Villarreal

Chihuahua.- Por error en la notificación para llevar a cabo hoy una audiencia contra el ex líder sindical Alejandro Villarrral, un juzgado de Control decidió diferirla hasta el próximo 20 de junio.



La defensa de Villarreal evidenció que no hubo una correcta notificación a las partes y el juez Ramón Raya determinó que ello puede afectar al imputado.



En este sentido ordenó hacer nuevamente la notificación y extenderla a varios domicilios, al propio detenido y a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.



Se trata de la causa penal 3024/2019, una de las 3 que el Estado lleva contra el ex dirigente del magisterio.



En esta en especifico lo señalan como cómplice de un desvío de 3 millones 500 mil pesos del erario estatal, para una supuesta inversión en un hotel propiedad del SNTE.



De acuerdo a las investigaciones ministeriales efectuadas en el marco del Operativo Justicia para Chihuahua, el exdirigente magisterial y sus cómplices, previo reparto de roles y actividades, desviaron la referida cantidad que estaba destinada para fines públicos.



Para ello, a finales de mayo y principios de junio de 2016 simularon la realización de

un procedimiento administrativo de apoyo en la inversión para la instalación de paneles solares en el hotel SNTENARIO, para el cual era improcedente el otorgar recursos públicos.