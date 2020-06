Por expresarnos, ahora nos persiguen: regidora

Chihuahua.- La regidora independiente de Chihuahua, Catalina Bustillos Cárdenas, manifestó que luego de haber emitido algunas opiniones en redes sociales en cuanto a la comunidad Lgbttti, se ha tenido una persecución violenta que ataca su libertad de expresión, tanto de ella como de otras mujeres.

“Existimos mujeres que estamos alzando la voz, y comenzó una persecución violenta en nuestra contra y sólo por mencionar casos muy recientes como el de la diputada Elsa Méndez de Querétaro y la senadora Lili Téllez y su servidora Catalina Bustillos, sin mencionar más”, dijo la antes perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De esta manera, envió un comunicado relacionado con las denuncias que presentaron varios colectivos que consideraron ofensivos sus opiniones y que aseguraban incitaban al odio, homofobia, además de responsabilizarla por otros hechos violentes contra parte de su comunidad.

“En este país somos cómplices si nos calla el miedo a expresar nuestro sentir ante la imposición de una ideología, ante la gobernanza de un estado que no ve ni oye los insultos a los cuales he sido sometida desde el 20 de mayo, hasta el día de hoy sigo recibiendo insultos, agresiones y presión psicológica con pintas en nuestro bello municipio, con denuncias por discurso de odio y discriminación, aún cuándo la ley es muy clara, están actuando en mi contra por quienes presionan y me amenazan.

Soy fuerte porque el enemigo u oponente no existe, sólo es una voz contraria que quiere callar mi sentir, mi pensar, aún en igualdad de circunstancias del derecho que me da el artículo 6to y 7mo constitucional de expresarme y el art 4to de Conapred, esto lo está inclinando a otra ideología que no admite ni ciencia, ni biología y que sólo argumenta que mi expresión o la de cualquier persona que no esté de acuerdo con ideología contraria, somos homofóbicos y culpables de muertes y suicidios.

Reflexionen y hagan lo conveniente, hay quienes seremos su voz en los congresos, cabildos y en el Senado de la República, así que la Unión hace la fuerza y la oración de todos nos fortalece, pero no permitamos que los que hablamos terminemos siendo violentados y perseguidos políticos.

#Todoslosciudadanosmerecenatencion”, expresa en el mensaje de quien fuera regidora del Partido Encuentro Social (PES).