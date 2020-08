Por incumplimiento a mandato enviará defensor de exauditor escrito a juez

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- El abogado Irving Anchondo Valdez, defensor del exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel E. F., dijo que enviará un escrito a la juez de control, María Alejandra Ramos Durán, por el incumplimiento de que su representado sea trasladado a un hospital y posteriormente al arraigo domiciliario.

Entrevistado este sábado por El Diario, el abogado afirmó que su cliente "ya no tiene por qué estar en el Cereso”, y buscaba intentar comunicarse con el director del Cereso número Uno, Guillermo Segura Brenes.

“No se la ha dado cumplimiento al mandato de la Juez Ramos Durán, también de la Juez Aidé Sosa Rivera quien determinó oportuna la solicitud de la defensa y ordenó el retiro de la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta ahorita han tardado en dar cumplimiento, ya dejamos teléfono, correo, es urgentísimo que lo dejen salir, estoy insistiendo sin éxito", dijo.

El litigante enfatizó que es necesario que las jueces apliquen las medidas de apremio a las autoridades involucradas. “Ya no tiene porque estar ahí. Hay una sin razón", expresó. Irving Anchondo agregó que están bajo la expectativa del cumplimiento de las autoridades.

Según datalló, de las once causas penales instauradas en contra de Esparza Flores, solo en tres mantenía la prisión preventiva. En dos de ellas la Juez, María Alejandra Ramos Durán le quitó la prisión preventiva para que acudiera a un hospital a recibir atención médica al dar positivo al contagio del Covid-19, mientras que en la tercera, la Juez Aidé Sosa resolvió en el mismo sentido.

“Ellas determinaron que después de la valoración médica, lo llevarán a su casa ya sea que ahí termine el aislamiento. Le dio a la autoridad un plazo de 24 horas para dar cumplimiento, pero no se ha dado, el viernes a las tres de la tarde yo fui con las autoridades de la Secretaría de Salud para proponer que mi cliente sea trasladado a Star Médica, pues tiene un seguro de gastos médicos mayores Tiene mucho pendiente la familia, si lo llevan al hospital Central por que las cargas virales del Covid, es grandísima. Teníamos esa inquietud, le propusimos a la Secretaría de Salud, porque el contador Jesús Manuel E. trae síntomas leves como dolor de cabeza, escurrimiento nasal. Llevé el oficio, me lo recibieron pero no ha pasado de ahí".