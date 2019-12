Por primera vez, CEDH logra reparación del daño

Una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llegó por primera ocasión en la historia hasta la reparación del daño en beneficio de una víctima. Se trata de Jenny Prieto, viuda de Leopoldo Soto, el exagente ministerial que perdió la vida en abril pasado luego de ser arrestado por 10 elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

En ese caso habían sido arrestados 5 de los 10 policías participantes y ante juzgados locales se consideró la insuficiencia de pruebas para procesarlos penalmente. La defensa evidenció irregularidades y testimonios de los propios señalados en los que se exhibía que los otros 5 no detenidos se habían encargado de someter al exagente, hoy fallecido, y que al momento no se han juzgado.

Néstor Armendáriz Loya, presidente de la CEDH, resaltó que se marca un precedente histórico con el resolutivo de éste año, ya que nunca se había llegado a la reparación del daño en favor de una víctima. Aunque el tema penal sigue pendiente en manos de la Fiscalía.

A Leopoldo lo arrestaron el 18 de abril de este año luego de que las corporaciones recibieran una llamada por violencia familiar. Los elementos entraron a la casa y forcejearon con el exministerial y su familia. Lo subieron a una camioneta de la Policía y llegó sin vida a la Comandancia Sur.

Jenny, su esposa, presentó una queja por la forma de actuar de los polipreventivos, a los que señala de haber forzado puertas, agredirla a ella y a sus hijos, y posteriormente a Leopoldo.

Después de una investigación para recabar evidencia, la CEDH emitió el 29 de agosto pasado la recomendación 39/2019, dirigida a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, en la que plantea la reparación del daño, así como acceso a un fondo de ayuda para la familia del fallecido.

También pide que desde el Departamento de Asuntos Internos del Municipio se resuelva el procedimiento administrativo iniciado desde que ocurrió el crimen, y a la par documentar otros casos en los que se emplee la fuerza pública. Por motivos de seguridad, los detalles de la reparación del daño en favor de Jenny no se dieron a conocer por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero se especificó que el asunto llegó a una satisfacción para la víctima la semana pasada.

En lo penal

La FGE consignó por homicidio a José Guadalupe D. S., Luis Alberto T. M., David Abraham R. G., Fernando M. L., y Pedro Roberto C. C., en el mes de abril, pero quedaron en libertad tras ventilarse que no participaron en el arresto, mientras que los otros 5 elementos que acudieron, entre ellos 2 altos mandos, si habrían actuado con agresiones a Leopoldo, pero no fueron llevados ante juzgado.

En una entrevista con El Diario en junio pasado, la viuda señaló que el verdadero responsable no ha sido citado a declarar, ni se ha presentado en audiencias.