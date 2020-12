Por primera vez en más de 100 años, matachines no podrán peregrinar al Santuario

El Diario

Por primera ocasión en más de cien años de tradición, la danza chichimeca del Santo Niño, al igual que todas las danzas matachines en la ciudad no podrán peregrinar al Santuario de la Virgen de Guadalupe, una noticia que han recibido con tristeza pero que deberán acatar ante las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus.

Pablo Gómez García, hijo de Don Genaro Gómez, fundador de la danza destacó que este ha sido el único año desde que en 1914 se iniciara con esta tradición en Chihuahua.

El hombre quien a pesar de su edad, 81 años, nunca ha dejado de realizar peregrinaciones tocando la tambora señaló que sus peregrinaciones forman parte de una devoción que ni la edad, los malestares u otro tipo de situaciones han impedido nunca que encabecen peregrinaciones de fieles en Chihuahua.

“Esta es la primera vez que no vamos a peregrinar y se siente uno mal. Desde finales de octubre nosotros ya hacíamos peregrinaciones, pero pasamos todo el mes de noviembre en casa y en diciembre tampoco vamos a poder realizar nuestras peregrinaciones”, acotó.

Aunque en el tema económico esto no les afecta, pues Gómez señaló que no cobran ningún tipo de cuota, sino que las personas les ofrecen lo que quieren o puedan sólo simbólicamente.

“A nosotros no nos afecta esto en lo económico, sólo en la devoción, nosotros no cobramos, hay quien nos dan algo y quien no puede no importa, esto es lo que hacemos y lo hacemos por nuestra fe”, dijo.

Las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Guadalupe se realizan diariamente desde principios de noviembre y se intensifican en el mes de octubre previo al día 12 en el que se conmemora el día de la virgen.

Sin embargo en esta ocasión a nivel nacional la celebración será cancelada e incluso las puertas de la basílica permanecerán cerradas para evitar la congregación de fieles pues la celebración reúne a miles de creyentes, que por motivo de la pandemia en este año no podrán hacerlo.