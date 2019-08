Por probable abuso de autoridad, DSPM pone a disposición de la Fiscalía a policía municipal

Como parte de la política del Gobierno municipal de cero tolerancia a los actos de abuso de autoridad o comportamientos ilícitos por parte de los Servidores Públicos, este sábado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



Será ese órgano procurador de justicia el que llevará a cabo la investigación en contra de quien se desempeña como policía municipal por el probable delito de abuso de autoridad en contra de una persona a la que estaba poniendo bajo detención.



Los hechos fueron descubiertos durante un proceso de supervisión de desempeño y denunciados por elementos de la corporación, por lo que el elemento, identificado como Édgar C. G., fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y el debido proceso que marca la ley.



En la Dirección de Seguridad Pública y el Gobierno municipal no se toleran actos que vayan en contra de los derechos humanos y garantías individuales, por lo que, pese a no haber denuncia previa de la víctima, al conocerse la probable comisión de un delito se puso a disposición de la Fiscalía a Édgar C. G., y además la DSPM dará vista al Departamento de Asuntos Internos para que este resuelva por la vía administrativa.