'¿Por qué les dispararon tanto?'

Chihuahua.- “¿Por qué le dispararon tan brutalmente?, ¿por qué le dispararon así?, ¿por qué no le tronaron una llanta?, ¿por qué siguieron disparando si la camioneta ya estaba ahí parada?

“Yo sólo quiero que se haga justicia y que paguen por lo que le hicieron a mi hijo porque claramente en el video se ve que lo mataron brutalmente”, reclamó Asunción Saucedo, madre de Mauro Miguel Rocha Saucedo, quien fue asesinado el pasado primero de enero por elementos de la Guardia Nacional en la carretera Jiménez-Torreón, en compañía de Luis Fernando Maldonado Barrón.

En entrevista telefónica y exclusiva para El Diario de Chihuahua, la mujer explicó que el caso seguirá siendo llevado por la Fiscalía General del Estado Zona Sur; esto, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha estado muy insistente en atraer la investigación para poder llevarla a cabo en la Ciudad de México.

“Gracias a Dios me dijeron que hasta ahorita será la Fiscalía General del Estado quien le dará seguimiento al caso; aparentemente el lunes me darían una última respuesta”, dijo la madre.

Así mismo, Asunción dio a conocer que la camioneta no era propiedad de su hijo ni del otro muchacho –Luis Fernando Maldonado Barrón- y que no sabía quién era la tercer persona que supuestamente viajaba con ellos.

“A mí me preguntan del tercero, pero yo no tengo razón de que haya habido otro tercero, yo no puedo asegurar que él iba en la camioneta o era de los nueceros porque ahí, en ese pedacito donde murió mi hijo se ponen muchos nueceros, ellos siempre están ahí”, externó la madre de Mauro.

De igual manera, esta mujer hizo un señalamiento al decir, “¿qué más pruebas necesita la autoridad si ya todo está en los videos que se difundieron en las redes sociales y donde claramente se ve el ataque?”.

“Ellos no llevaban armas y como les dije a los de la Fiscalía, ¿qué más quieren? Vean el video, o ¿a poco ahora así son las detenciones?. Yo no estoy pidiendo nada, nada más que se haga justicia por el caso de mi hijo.

“Ellos dicen que se pasó el alto, y bueno, pero… ¿por qué no le dispararon a las llantas? Si por alguna razón él tendría que haber sido detenido pues yo iría a visitarlo a la cárcel con la esperanza de que un día saliera, pero ahora vea en donde lo tengo”.

Además, Asunción refirió que lo que se ha dicho son puras mentiras y que está a la espera de que la justicia llegue ya que no debieron dispararles tantas veces ni a él ni al otro joven.

Al cuestionarle cómo era su hijo, Asunción contestó que en este momento no podía responder y lo único que dijo entre sollozos fue: “en pocas palabras aquí ando todos los días, pero créamelo que hay veces en que me gustaría que me dijeran que esto fue un error y que él ésta vivo”.

Refirió que su hijo le hablaba todos los días y que él iba a visitarla de manera constante al rancho en el que Asunción vive.

“Él venía o yo iba; la última vez que nos vimos fue el sábado y precisamente el domingo me acababa de llamar para decirme que en la tarde vendría para acá con su hija de tres años y su esposa”.

Ante este hecho, la ONU se posicionó y dijo que la FGR deberá de abrir una investigación y que se tendrán que revisar las órdenes operativas de la Guardia Nacional, así como sus formas de actuación ya que la cantidad de disparos, la duración y la dirección que se hizo contra la camioneta y los pasajeros no corresponden a una simple detención sino a un uso excesivo de la fuerza. (Alejandra Sánchez / El Diario).

