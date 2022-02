¿Por qué no denunciaste aquí?, recriminan a Corral

Tomada de internet / Comentarios de la publicación en la red social

Ciudad Juárez— Tras señalar a este medio por documentar y publicar sobre la manta que desconocidos pusieron afuera de su casa en la calle Costa Rica, usuarios de Facebook cuestionaron a Javier Corral el hecho de que fue en Estados Unidos que interpuso demandas contra El Diario y no en México, por exhibir periodísticamente años atrás que amplió su casa en Ciudad Juárez con terreno ajeno.

“Por qué no metió la demanda acá!? (sic), Cabron huevón…”, le cuestionó Omar Isaac Hinjos Robles, en esa red social, al exmandatario de Chihuahua, quien ayer se lanzó en mensajes contra esta casa editora por dar a conocer la noticia de una manta que fue dejada por desconocidos en su casa, en la que se publicitaba la venta de un terreno contiguo.

“Ya déjate de chirinolas”, le increpó también Telma Núñez, quien en un extenso mensaje le pidió “desaparecer del ojo público”, y le dijo que “como gobernador no hiciste nada más que hablar, lloriquear y jugar golf, si nadie te quería escuchar entonces, ahorita menos. Ya úbicate gato con botas” (sic).

En la publicación cuestionada, Corral señala que El Diario fue el único medio que capturó y difundió el mensaje colocado en su inmueble, en el que también se le escribió que era “robado”.

Pero no fueron los únicos comentarios negativos. “Gánster el cochinero que dejaste en Juárez con tus puentes enanos y reducción de 4 a 2 carriles... La urbe más grande del estado y tú con tus loqueras de minicalles!”, le dijo asimismo Iván Rodríguez, y luego Jesús García le respondió: “Crea fama y échate a dormir mi Javier, no hiciste cosa útil en tu gobierno. Obras inconclusas y de pésima calidad y muchas promesas de campaña que no cumpliste. Un panista te dice decepcionado que cierres el hocico y te deje chirinola. Si el río suena es porque agua Lleva”.