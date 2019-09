Por retraso de diputados, renovación de alumbrado público se heredaría en próxima administración

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó que de aprobarse el proyecto de renovación de alumbrado público por parte del Congreso del Estado, los tiempos de licitación y ejecución podrían superar la actual administración y heredarla a la próxima.

Lo anterior, luego de que durante su 1er Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021 enviara un mensaje a los diputados, quienes han dejado en pausa dicha iniciativa al no ponerse de acuerdo para votar a favor, tanto el proyecto de la capital como el de Ciudad Juárez.

“El periodo del Congreso termina en diciembre y bueno, faltará al licitación que son alrededor de 45 días y quizás no le toque terminar a esta administración. Pero si es necesario dejar aunque será la mitad del cambio de todas las luminarias. no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque los chihuahuenses merecen servicios públicos de calidad”, expresó la alcaldesa.