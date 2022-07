Premian a ganadores de concurso de dibujo

Chihuahua.- El Clúster Minero de Chihuahua (CLUMIN), realizó la premiación del concurso “Vive la Minería de Colores”, en el que niñas y niños, mostraron a través de sus dibujos, la importancia que tiene esta industria en la vida cotidiana.

La competencia, estuvo conformada por dos categorías: tres de los dibujos fueron elegidos por un jurado calificador, mientras que, otros tres se seleccionaron por likes a través de la red social de Facebook.

Los primeros lugares, fueron para Abril Elena de la O, con el dibujo “Cristales en la oscuridad” y para Miguel Gustavo Díaz con la ilustración “Sin minería = sin electricidad”, la cual recibió 235 votos efectivos; ambos, se hicieron acreedores a un kit de arte y una patineta electrónica.

“Vida cavernícola” de Megan Ximena Verdín y “El mundo sin minería” de Jenifer López, fueron las niñas ganadoras del segundo lugar y como premio, recibieron un kit de pintura y un SmartPhone.

Valeria Covarrubias y Thaily Peregrino se llevaron el tercer lugar con “Empezando de nuevo” y “Mi vida sin la minería”, ellos, se llevaron un kit de arte y una cortesía para Incredible Pizza.

Ante esto, Pablo Méndez Alvídrez, presidente del CLUMIN, dijo sentirse muy contento de tener tantos participantes, el cual se hizo con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes conozcan un poco más acerca de la minería, hablarles de ella y que expresen a través del arte, como es la minería en el estado.

“Vamos a seguir con estos concursos y esperamos que cada vez se sumen más participantes”, expresó el titular de este organismo.

A su vez, Megan Ximena de nueve años dijo sentirse muy feliz de haber ganado.

“El concurso me gustó, me parecieron muy chidos los premios, es muy padre que hagan estos concursos para darnos una idea de cómo es la minería y pues, me gustó mucho participar”, expresó Ximena.

Miguel Gustavo, externó que, le encantó participar y ganar ya que eso, le generó una sensación de felicidad.

Así mismo, Raquel madre de una de las participantes refirió que esta actividad le permite a las y los niños conocer sobre la importancia de la minería en el estado y como esta impacta.

Este concurso, se realiza año con año y tiene como finalidad que las y los niños, sepan acerca de este sector, el cual es uno de los principales generadores de empleo.