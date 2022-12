Premonición, al fin y al cabo

“A veces no es tan bueno bañarse”, me acuerdo que decía con bastante convicción una vecina mía, mujer llena de supersticiones que, por otra parte, era muy amable y buena persona. Por lo que a mí tocaba, esos consejos no me servían, ya que a pesar de que me encantaría no tener que bañarme algún día, me resulta imperativo el baño diario, en vista de lo que hago en mi trabajo.

Soy recepcionista en el despacho de un abogado, y algo que se me exige es aquello que se llama “buena presentación”.

Pues recordé a la pobre de mi vecina, doña Rosario Esperanza (así se apellidaba ella), quien es ya difunta desde hace un lustro, porque delante de mí alguien hizo mención de la leyenda urbana que se originó precisamente con la muerte de esta mujer.

La historia es así: Hace ya cinco años que un día caminaba Chayito por la calle, y le salió una gitana en una esquina del Centro. Algo le vio la húngara a mi vecina, que la miró con ojos de preocupación y le dijo a bocajarro: “Venga, señora, venga esta noche a esta tienda, que hay algo muy importante que le tengo que decir”.

Rosario se extrañó de la actitud de la gitana, pero al cabo de unos minutos desechó la súplica, pensando que tal vez la quería engañar de alguna manera y sacarle dinero. Así que siguió en sus actividades del día.

Llegada la noche, Chayito se puso muy inquieta porque se acordó de la cita que le había puesto la adivinadora. Dudó en si debía ir, y en su mente se debatía entre descansar en casa o hacer el viaje al Centro para encontrarse con quién sabe qué cosa.

Prefirió finalmente no ir.

Al día siguiente, y como por casualidad, mi vecina regresó a las calles del día anterior, y procuró pasar por donde había visto a la gitana, que era un localito semiabierto en un portal. Pero en lugar de la gitana estaba otra mujer de su misma raza, a quien preguntó Rosario por su compañera. Esta vez era una anciana, quien la miró con ojos sombríos inundados de fatalidad.

Esta gitana le entregó una carta, y le dijo a mi vecina que se la estaba entregando de parte de su hija, a quien llamó I Romni. “Te estuvo esperando hasta la media noche, pero no llegaste... era muy importante que hubieras venido anoche, mujer, pero toma la carta, léela y vete a tu casa”.

Atolondrada quedó mi vecina doña Rosario, aturdida se fue caminando sin fijarse por dónde andaba. Algo en la voz de la anciana la metió en una especie de shock. Miró la carta en sus manos, e intrigada, estuvo a punto varias veces de abrirla allá en la banqueta, pero al final decidió que la leería en su casa. Sería acaso algo tan importante, que debía conocerse en la tranquilidad, sentada, sosegada para tomar el destino con sensatez.

Nunca llegó la pobre de Chayito a su casa, porque un enorme camión de volteo la atropelló en una intersección y la arrojó varios metros a un lado. Cuando llegaron a auxiliarla, alguien tomó la carta, que se había abierto con el golpe y, sin poder evitarlo, esa persona y otras más osaron leer su contenido.

“Señora, no salga mañana de su casa, porque podría morir si lo hiciera. Por favor, quédese entre las paredes del hogar”. Así se leía en el papel.

Ahí empezó una especie de leyenda urbana que, con el tiempo, ha sido aumentada y distorsionada con detalles inverosímiles, pero puedes estar seguro de que mi versión es de primera mano, así que la puedes tomar como cierta.