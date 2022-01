Preocupa más la pandemia que la revocación de mandato: Navarro

Chihuahua. – El líder del Comité Directivo Municipal del PAN, Paco Navarro, reprochó el gasto de casi 4 mil millones de pesos que representará la consulta de revocación de mandato, en medio de una fuerte ola pandémica.

Navarro Pastrana, aseguró que en este momento la ciudadanía se tiene más preocupación por la pandemia, la falta de medicamentos para el cáncer, la inseguridad, la falta de empleo, la inflación y el encarecimiento de la canasta básica, que por una consulta que generaría supuestos dividendos políticos favorables para Morena.

De manera clara, expuso que este ejercicio de consulta se pretende para generar promoción personal a la figura del Presidente López Obrador, a pesar de las grandes necesidades por las que atraviesa el país.

“La gente está mayormente concentrada en qué se hará para controlar el incremento en los casos de Covid-19 y la variante Ómicron, en que la inflación no merme su economía familiar y si se dieran más cierres por tema sanitarios, cómo podría afectarles o cómo hacerle para no verse perjudicados, no está pensando en si su presidente es popular o impopular, por eso desde Acción Nacional pedimos se aplace la promoción de una consulta innecesaria en un tiempo de decisiones urgentes”, expresó.

A su ver, la revocación de mandato es un instrumento nuevo, por lo que una consulta como esta será histórica y se confía en el Instituto Nacional Electoral (INE) para su desarrollo, sin embargo, puntualizó que de origen, esta viene plagada de inconsistencias y ha buscado generar confusión por actores políticos de la izquierda, en si se trata de una revocación o una ratificación en el cargo.

“Lo que no permitiremos como partido, es que se tergiverse los términos y se quiera confundir a la ciudadanía, es una consulta para una revocación de mandato, no una ratificación de mandato, como se ha querido manejar por algunos integrantes de MORENA o cuadros allegados a ese partido”, manifestó el líder panista.

Agregó que el panismo vigila actual proceso de recolección de firmas, lleno de errores, pero pese a ello, saben que el INE actuará como un órgano garante de la democracia que fomenta la responsabilidad social.