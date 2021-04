Preocupan aquí nuevas cepas de Covid-19

La Secretaría de Salud advirtió sobre un posible incremento en el número de contagios en las próximas semanas, esto debido a la cantidad de personas que acudieron a centros vacacionales, así como a la existencia de dos nuevas cepas que son altamente contagiosas, expresó el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte.

Ayer, las autoridades reportaron únicamente once casos positivos a Covid-19, a nivel estatal, con lo que ya se tienen 59,173 personas que han contraído el virus, de las cuales, 5,696 han fallecido, tres más que las reportadas el domingo.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte, expresó que, la ciudad de Chihuahua alcanzó las 1, 386 defunciones a consecuencia del virus, es decir, una más que las reportadas el domingo, mientras que Juárez se mantiene con 2,813.

A pesar de las cifras que se dieron a conocer ayer, las cuales son bajas, Valenzuela Zorrilla pidió a la población a no confiarse, pues estas no muestran la realidad de la pandemia en el estado, debido a que, por los días santos, no se trabajó de manera regular en los laboratorios y por lo tanto no se procesaron todas las pruebas, por lo que indica que, en los próximos días se tendrán incrementos.

Expresó que, el panorama que se tiene es complejo, debido a que hubo muchas personas que no respetaron el confinamiento y salieron a vacacionar tanto fuera como en el propio estado y esto puede ser un factor de dispersión viral, pues, además, las dos cepas que se detectaron la semana pasada son altamente contagiosas.

El reporte estadístico establece que, en el estado existen 1,123 casos activos, de los cuales 463 se encentran en la ciudad de Chihuahua, siendo estos los casos que se deben cuidar, pues estos podrían generar una mayor dispersión entre la población.

Además, se tiene el dato de 260 personas que permanecen hospitalizadas, de las cuales 69 se encuentran intubadas para mantenerlas con vida, de acuerdo con el reporte emitido por los treinta hospitales que integran la red IRAG.