Prepara MQ estrategia de trabajo

Chihuahua.- Al sostener una reunión con quienes serán sus promotoras de diversas colonias, con el fin de afinar la estrategia de trabajo, Marco Adán Quezada junto a su esposa Lucía Chavira, comentó que al ser invitado para ser el aspirante por la coalición “Juntos Haremos Historia en esta ciudad capital”, dijo que puso las cartas sobre la mesa, “les explique qué seré crítico y que siempre estaré del lado de Chihuahua y cuando se los dije, me sentí altamente satisfecho de que me respondieran que por eso fue que me habían invitado”.

“Estamos preparando un plan de trabajo, propuestas y proyectos todo eso basado en lo que los ciudadanos nos piden, escuchando muy bien, pues es cierto, hemos tenido gobiernos que no escuchan, que no ven a los ciudadanos y que hacen cosas que no le sirven a la ciudad y eso no se vale”, aseguró el aspirante.

Lucía Chavira, comento que cuando Marcó Adán Quezada fue alcalde del 2010 al 2013, se construyó el Parque Metropolitano “El Rejón”, se remodeló el centro de la ciudad, se trabajó en las colonias de la periferia, se construyeron espacios deportivos y se construyó la vialidad “La Cantera” “y todas esas obras hoy le siguen sirviendo a Chihuahua y nos sentimos orgullosos de ver que son útiles y que miles de personas las usan a diario”.