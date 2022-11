Preparan el Seminario de Periodismo Ryszard Kapuscinski

Chihuahua, Chih.- Como un homenaje póstumo a periodistas asesinados en México, distintas organizaciones del sector público y privado organizan el Seminario de Periodismo, Derechos Humanos, Migración Fronteras Ryszard Kapuscinski del 16 al 18 de este mes en las instalaciones del Palacio de Gobierno.

Este evento se constituye mediante una serie de conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones de libros y galería fotográfica, organizados por Gobierno del Estado, la Universidad Miguel Hernández (España), Fundación Nacional para laComunicación y Periodismo (México), Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Baja California, The University of Arizona, Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y University of Wroclaw (Poland), Nuevo Periodismo Judicial (NPJ), periodistas y documentalistas independientes.

La inauguración se realizará el próximo miércoles 16 noviembre a las 11 de la mañana con la bienvenida a cargo de los periodistas Osbaldo Salvador Ang (Chihuahua), Guadalupe Lizárraga (Estados Unidos) y Alejandro Gálvez, (Hidalgo), así como una participación especial de la gobernadora Maru Campos.