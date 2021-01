Prepas privadas pierden hasta el 60% de inscripción

El Diario

La crisis económica que se ha generado por la pandemia del coronavirus ha dejado en algunas preparatorias particulares de la ciudad una baja hasta del 60 por ciento en la inscripción de alumnos de nuevo ingreso y de otros semestres.

Vanessa Ruiz, directora del Centro de Bachillerato Altavista, citó como ejemplo que en cada semestre se inscribía un promedio de 50 alumnos, pero que en el pasado semestre de agosto a diciembre del 2020 solo registraron 20 inscripciones.

“Más que bajas no tuvimos el mismo ingreso promedio; sí bajó la matrícula, pero no porque se hubieran dado de baja, sino porque, por los que egresaron, no se recuperó la plantilla”, citó

La directora del plantel comentó que esta baja se debió a la crisis económica por la cual atraviesa el país, derivada de la pandemia y por los nuevos subsistemas educativos.

“Como en nuestro caso, tenemos de nuevo ingreso y tenemos también los que se cambian de... que vienen de otra escuela, entonces, como para no arriesgarse, aunque no estuvieran conformes con los de la escuela que estaban, prefirieron quedarse porque era algo ahí seguro a arriesgarse a cambiarse a otra”, citó la directora.

Dichos datos los pudieron obtener por medio del trámite de revalidaciones que hacen a los alumnos cuando se cambian de un mismo subsistema o de los colegios de Bachilleres a las preparatorias abiertas.

Explicó que en el pasado semestre pudieron percibir que les faltaron de inscribirse un promedio de 15 alumnos provenientes de otros subsistemas, recibiendo solo un caso del Colegio del Bachilleres.

Otro de los datos que aportó la directora fue que para el semestre que está por iniciar en el mes de febrero nada más había un alumno inscrito, estando a la espera de que se incremente la matrícula para ver si se abría el grupo.

De igual manera, se consultó al Centro de Bachillerato del Norte, ubicado a unas cuantas calles de la otra preparatoria, en donde Iván Domínguez, coordinador académico de la institución, comentó que han tenido bajas de aproximadamente un 20 por ciento en específico en el semestre que está por iniciar.

“Sí hemos tenido algunas bajas, yo creo que como un 20 por ciento más o menos, si estamos hablando en cifras”, comentó el docente.

Destacó que en este semestre que está por iniciar en el mes de febrero contaban con pocos alumnos inscritos, siendo el de más baja matrícula en todo lo que lleva de servicio la institución.

Iván Domínguez fue cuestionado de si conocía por qué se estaban dando de baja o ya no se inscribían más alumnos, y destacó que es por la crisis económica.

“Algunos de los motivos fueron, pues ahorita lo de la crisis económica, que está a todo lo que da”, comentó.

Mencionó que esta problemática la notaron incluso desde el semestre pasado, en que fueron menos los alumnos que se inscribieron al plantel, comentando que para el próximo ciclo escolar que está por iniciar en el mes de febrero se contaba con una matrícula inscrita muy baja.