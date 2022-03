Presenta abogado de Duarte demanda en contra del ex Secretario de Hacienda

Chihuahua, Chih.- Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal y abogado defensor del ex gobernador Cesar Horacio Duarte Jaquez informó esta mañana que el día de ayer 23 de marzo, presentó ante la Fiscalía General del Estado una querella en contra del ex Secretario de Hacienda Arturo Fuentes Velez, la ex Directora Jurídica Abril Portillo de la Fuente y otros funcionarios y ex funcionarios de dicha dependencia; así como el ex funcionario de la Función Pública y ahora magistrado Daniel Gregorio Morales Luevano, por la probable comisión de los delitos de simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades.

Lo anterior a decir del abogado, con la finalidad de incriminar al ex mandatario con el uso del aparato del estado en el gobierno del panista Javier Corral.

A través de un comunicado de prensa, se indicó que los hechos denunciados se gestaron con la principal participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, quienes por medio de supuestas instrucciones de los demandados, se “instruyó” a la entonces Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda Abril Portillo, a que corrigiera diversos oficios que dicha dependencia había ya previamente enviado a la Secretaría de la Función Pública y que llegaron a contar con acuse de recibo por parte de dicha Secretaría.

Los cambios instruidos fueron en el sentido de que fueran corregidos en cuanto al envío de información de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública, para que en delante los oficios corregidos señalaran que en la Secretaría de Hacienda no se había encontrado información en relación a los convenios celebrados entre las Secretarias de Hacienda, Desarrollo Rural y dos asociaciones ganaderas del Estado de Chihuahua, lo anterior con la finalidad de que estos oficios hicieran prueba de que los recursos dispersados a estas asociaciones ganaderas, no se habían ejercido conforme debió haber sido y por lo tanto hacer parecer que los recursos púbicos nunca llegaron a los fines que estaban destinados.

Y por lo tanto –señaló Mendoza- poder incriminar única y directamente al ex gobernador Duarte como el autor y ejecutor del delito de peculado por 96.6 millones, único incriminado absurda y paradójicamente al ser en la misma causa acusado de asociación delictuosa para lograr dicho peculado.

La simulación de estas pruebas (los oficios corregidos) y la falsedad ante las autoridades por parte de los funcionarios aquí mencionados, generaron la Causa Penal 3041/2019; siendo el delito señalado en esta causa el delito por el que por una parte, se logró concretar la viabilidad del proceso de extradición en contra Duarte y que la Juez Lauren F. Louis el pasado 8 de noviembre en su Certificación de Extradibilidad y Orden de Compromiso resolvió que César Duarte podría ser extraditado a México para enfrentar ante las autoridades mexicanas los hechos descritos en una sola causa penal, la anteriormente señalada como 3041/2019.

Ahora bien –dijo-, la probable participación en estos delitos por parte del ahora magistrado y ex funcionario de la Función Pública quien, dicho sea de paso, en aquel entonces no tenía ningún cargo aparentemente relevante en dicha dependencia, además de haber sido partícipe en los delitos de simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades, estos hechos generaron un proceso administrativo que también le fue impuesto a nuestro defendido en agosto del año pasado y notificado en la ciudad de Miami a finales de noviembre pasado.

Este procedimiento que pudiera tener sanción económica hasta por 193 millones de pesos está fundado también no sólo en la simulación de pruebas y falsedad ante autoridades, sino que al igual que la causa penal por la que el Gobierno del Estado pretende extraer de los Estados Unidos al licenciado Duarte, también está claramente sustentado en aberrantes violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, por lo que una vez que Gregorio Morales Luevano recibió su magistratura por parte de la administración anterior probablemente como un “pago de los favores recibidos”, al participar en la probable simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades, tendrá tambien que ser recusado para que no lleve a cabo el ejercicio de su magistratura en contra de las denuncias que él mismo presentó, así como con el sustento de las pruebas de las cuales se deduce que él mismo colaboró en su simulación, finalizó el representante legal de Duarte.