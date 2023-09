Presenta diputado iniciativa para evitar falsa indentidad en Uber y Didi

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de procurar mayor seguridad para usuarias y usuarios de las plataformas digitales de transporte, el diputado Gabriel García Cantú presentó una iniciativa para que los choferes de Uber, Didi e Indriver acrediten documentación personal y del vehículo que manejan.

La propuesta representa una reforma a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua en la fracción X del artículo 139, para establecer dicha obligación individual, ante el fraude de identidad que la autoridad ha identificado a través de redes sociales.

En la tribuna legislativa, el legislador habló de imponer sin excepción, tal obligación, para que los choferes y dueños de los vehículos se inscriban al Registro Estatal de Transporte para la verificación personal de la documentación y del vehículo.

“Debemos poner orden en la prestación de este tipo de servicios, necesitamos dar más seguridad a los usuarios. Y no me van a dejar mentir que estos servicios están fuera de control a parte de pésimos, decadentes, vamos poniendo orden poco a poco, no vamos a tolerar ni la ilegalidad ni la omisión”, declaró García Cantú.

Insistió en la necesidad de regular el servicio y otorgar seguridad a los usuarios, pues a través de las redes sociales existen personas que ofrecen el servicio de clonación de cuentas en las diferentes plataformas, asunto turbio que también permite la alta de vehículos que no cuentan con las especificaciones que ordena la Ley Estatal de Transporte.