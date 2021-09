Presenta magistrado Luis Villegas novela escrita por él

Chihuahua.- El magistrado de la Séptima Sala Civil Luis Villegas Montes presentó esta noche ante intelectuales, juristas y público en general su primera novela titulada "Chihuahua: Comenzar a Morir".

En las instalaciones de la "Quinta de Santiago" en la colonia Aeropuerto al sur de la ciudad, el catedrático universitario y editorialista de El Diario, Rafael Soto Baylón hizo la presentación del libro mismo que calificó como novela histórica.

"Es un libro híbrido donde se conjuga la novela con el ensayo histórico, es un libro fuerte aunque sea ficción", mencionó.

Por su parte el autor expresó al ser entrevistado por esta Casa Editora que

"La trama gira en los últimos años del estado (gobierno de Javier Corral), y donde me dijo el señor Soto Baylón que fue la primera persona que lo leyó, (sic) no se que sea, pero novela no es (sonríe) publícalo".

La historia gira entorno a un abogado común y corriente penalista, pero de alguna manera los acontecimientos ocurren en la postrimería del anterior gobierno por el 2017 y 2018.

Es un abogado que es ejecutado en una acera y toda la novela transcurre literalmente en esos 30 o 40 minutos que él esta ahí tumbado desangrándose y es una reflexión de su vida, de sus éxitos, fracasos y errores. La pregunta más importante es quien lo mandó matar, y al final se sabe", expresó.

El autor aclaró que la novela no es tomada de algún hecho real, pero reconoce que la realidad muchas veces supera la ficción.

Dijo que haber escrito este libro, su primer novela, es liberadora.

Recordó que algunas novelas de tinte policíaco como el "Complot Mongol" y otras escritas por Paco Ignacio Taibo influyeron en él para decidir a escribirla y también citó aquella frase que utilizó Javier Corral cuando mataron a la periodista chihuahuenses Miroslava Breach, donde el polémico ex mandatario expresó que "Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo" .

En esta primera edición se imprimieron mil ejemplares por la firma editorial "Vía Áurea".

Asistieron a la presentación del libro magistrados, abogados, personal del Poder Judicial, representantes de partidos políticos entre otros invitados especiales.