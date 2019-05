Presentan a 3 por intentar sobornar a elementos viales

Chihuahua.- Este fin de semana fueron detenidos tres hombres en diferentes hechos por intento de soborno a a elementos de la Policía Vial, quienes ofrecieron desde 200 a mil 500 pesos, informó la Comisión Estatal de Seguridad.

En el primer hecho, se registró el sábado en el periférico De la Juventud con la calle Valle Escondido, lugar en donde los agentes detectaron al conductor de un vehículo marca Ford, línea Fiesta, modelo 2014, quien conducía a exceso de velocidad.

Al abordarlo y manifestarle el motivo por el que había sido detenido, presuntamente intentó evadir su responsabilidad ofreciendo 200 pesos, hecho por el cual Rubén R. M. fue arrestado.

Ese mismo día pero a las 11:30 horas en el cruce con calle San Miguel el Grande, los uniformados se percataron de un vehículo marca Mercedes-Benz, línea GLC 300, modelo 2016, que circulaba sin una de sus placas, motivo por el que se le marcó el alto.

Tras abordar al conductor del automóvil, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, manifestó no contar con documentos o identificaciones para acreditar su identidad, asimismo, al ingresar el número de serie del vehículo en el sistema de información policial, se pudo establecer que la única placa que portaba no pertenecía a la unidad.

Con la finalidad de evadir su responsabilidad, el joven intentó sobornar a los agentes ofreciéndoles 800 pesos a cambio de no ser sancionado.

En un tercer hecho, alrededor de las 17:30 horas de ayer, sobre la intersección de la avenida Carlos Pacheco y la calle Pedro Meoqui, los agentes de la Policía Vial acudieron a un accidente vial y durante el abordaje protocolario para el llenado del peritaje, el conductor del vehículo identificado como Miguel L. I., intentó sobornar a los uniformados ofreciéndoles la cantidad de mil 500 pesos a cambio de no detenerlo ni sancionado.

El individuo manifestó no contar con documentos o identificaciones para acreditar su identidad, asimismo, se le detectó aliento alcohólico.