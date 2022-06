Presentará Yolanda Agüero queja ante la CEDH

Chihuahua.- Yolanda Agüero Miranda, la mujer que realizó “pintas” en la casa del exgobernador Javier Corral Jurado, informó que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), ya que, considera, “su caso ha sido injusto”, y ella no tuvo que ser aprehendida por la autoridad.

“Sólo quiero que se haga justicia, lo que hizo ese señor, es un abuso de poder, él prácticamente despojó a mi madre; yo no he dicho nada que no sea cierto y de verdad, no se vale”, expresó Yolanda, quien es hija de la exdueña de la casa que adquirió el exmandatario en el 2016.

“Criminal”, fue lo que alcanzó a escribir la mujer con grandes letras rojas sobre la barda de la casa de Javier Corral Jurado.

Cabe recordar que en la pasada marcha feminista del 8 de marzo, vandalizaron negocios privados, además de edificios de Gobierno sin que ninguna de las o los responsables fueran sancionados.

En contraparte, la señora Yolanda Agüero Miranda grafiteó la pared de la casa del exgobernador Javier Corral y fue llevada a la cárcel.

La detención de Yolanda ocurrió el pasado jueves en la calle Costa Rica, sitio en donde Yolanda de 62 años, fue detenida en flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en Ciudad Juárez.

“Estuve ahí desde el jueves hasta el sábado, mis hijas y los activistas se unieron para que yo pudiera salir; yo les decía que no me llevarán que no estaba haciendo nada malo, que yo era una adulta mayor, pero ellos dijeron que eran órdenes de arriba”, externó.

De acuerdo con archivos periodísticos, el inmueble había sido “grafitiado” apenas en mayo pasado en donde se observaron las frases: “robaviejitas”, “rata”, “no tuviste madre” y “en abonos”.

Ante esto, activistas de Chihuahua y de otros estados se sumaron en la liberación de Yolanda y dijeron que este hecho, no es más que el claro ejemplo del “abuso de poder” que existe.

“No la dejaron comunicarse con nadie, nosotros nos dimos cuenta de esto, gracias a los medios de comunicación y de inmediato los activistas empezamos a hacer llamadas al alcalde de Juárez y comenzamos a investigar si ella se encontraba bien”, informó Mónica Reyes, quien ha dado acompañamiento a este caso.

Yolanda, fue liberada el sábado 11 de junio a las 12:30 del mediodía, luego de pagar una fianza de 3 mil pesos.

En torno a este caso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, señaló en días pasados, que el organismo que él preside no ha dado acompañamiento, pero que si ella necesita recibir atención por este último hecho, “puede hacerlo con toda confianza”.