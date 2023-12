Preside arzobispo misa de primer domingo de Adviento

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical del primer domingo de Adviento previo a la Navidad, donde hizo un llamado a los fieles católicos a vivir la temporada en amor y llenar de ese calor los hogares.

Además, reflexionó sobre la Palabra de Dios en que deben estar preparados y vigilantes, ya que no hay fecha para la llegada de Jesucristo, o cualquier otra eventualidad, razón por la que hay que darse la mano los unos a los otros y llenarse de fe.

“En este tiempo de Adviento que nos preparamos para la Navidad, alistemos nuestro corazón. Alistemos nuestros hogares con nuestro amor, con la fragancia de la esperanza para que las buenas obras animen el fuego del amor. Cuando nazca el niño Jesús, encuentre un lugar calientito, amable, que todo nuestro mundo, sea un espacio bueno preparado para recibirlo y no se entiese con nuestros pecados, no muera de frío por la falta de fé”, expresó el obispo durante su sermón.

Esto, lo basó en el evangelio según San Marcos, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!”.

El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado, que también es usado por el sacerdote que oficia la misa. Con esto, comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia.

Se coloca la Corona de Adviento con velas moradas, que recuerda que Dios tampoco tiene principio ni fin, por lo que refleja su unidad y eternidad. Es señal del amor que se debe tener hacia el Señor y al prójimo, que debe renovarse constantemente y nunca detenerse.

Las velas permiten reflexionar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la Corona.

El obispo hace un llamado a los la comunidad a alertas y vigilantes ante este períodos de cambios, que son para una conversión en la vida o naciones, por lo que también es una invitación a vivir de una nueva manera, más apegada a las enseñanzas de Jesús.

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.

jnunez@diarioch.com.mx