Preside Párroco de Catedral homilía dominical

El párroco de la Catedral capitalina de Chihuahua, Raymunda López, presidió ayer la homilía dominical, donde exhortó a los fieles católicos a siempre actuar por el bien común sin presumir ante los demás.

En ausencia del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, el sacerdote reflexionó sobre las enseñanzas de Jesucristo como el Maestro a quien se debe seguir, así como no fingir ser alguien que no es en la vida para agradar a otros sino, ser sinceros y amar como dice la Palabra de Dios.

Esto, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”.

