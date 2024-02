Preside vicario de Catedral misa por el Padre Maldonado

Chihuahua.- El párroco de la Catedral capitalina, Luis Carlos Lerma, presidió la homilía dominical en honor al 87vo aniversario luctuoso de San Pedro de Jesús Maldonado.

La misa la ofició en sustitución del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, quien encabezará la ceremonia religiosa en el templo erigido al santo chihuahuense, quien fue victima de la persecución cristera en México, fue martirizado y a causa de las heridas brutales, falleció y por la devoción de sus seguidores y de la fe cristiana, fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II.

Frente a las reliquias del padre Maldonado, el sacerdote vestido en túnicas rojas, presidió la eucaristía, donde además de narrar un poco de la vida y muerte del San Pedro de Jesús, así como hacer un llamado de conversión a la comunidad católica.

Esto, lo baso en el evangelio según San Juan, que dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad.

No sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado.

Yo les he dado la gloria de tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí”.